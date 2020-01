Joao Félix ha dejado unas sorprendentes declaraciones en el canal oficial de su antiguo club, el Benfica, en las que ha asegurado que añora sus años en el equipo portugués: "Ahora veo lo feliz que estaba en el Benfica. Planeo volver algún día y dejar mi huella en el club".

Además, el futbolista del Atlético de Madrid ha recordado uno de sus momentos más emotivos, tras marcar tres goles contra el Eintracht en los cuartos de Europa League el pasado mes de abril: "En el tercer gol, lloré. Me quité todo un peso de encima. Dos días antes, en el vestuario, escuché comentarios que no me dejaban bien. Me fui al baño a llorar. Nadie lo sabía, pero luego logré el 'hat-trick' y me liberé, lo di todo". El atacante también ha asegurado saber "que a los jugadores no les gustó" su marcha del Oporto al Benfica.

Joao Félix ha jugado 19 partidos con el Atlético de Madrid en los que ha anotado cuatro goles y ha dado una asistencia. Su intermitencia ha provocado algunas críticas de los seguidores, pero también ha demostrado en estos pocos meses que a sus 20 años su calidad es indudable.