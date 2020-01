No ha sido un buen parón para la japonesa Naomi Osaka. La tenista ha relatado en una entrevista concedida a la web de la WTA que durante las últimas vacaciones con su hermana en unas islas en el Caribe temió por su vida mientras practicaba 'paddle board'.

"Yo nunca lo había practicado y no me gusta el mar. Nos fuimos a practicarlo cerca de casa y de pornto nos topamos con una corriente. Me empecé a preocupar al ver que la casa estaba cada vez más lejos", asegura. Según su relato, el agua era "negra" y su casa empezaba a convertirse en un "pequeño punto en la lejanía".

La japonesa empezó a ser presa del miedo porque no se considera una "buena nadadora". Además, empezó a pensar "en todos los tiburones que hay en el Caribe". Presa del miedo, le gritó a su hermana esta sentencia: "Si muero, esto depende de ti. Vas a tener que decirle a mamá cómo morí", explica.

Según cuenta Osaka, cuando ella era presa del pánico su hermana le dijo -quizá para burlarse de ella- que había visto un tiburón. "Empecé a llorar y gritar que no quería morir. Por suerte, todo fue un susto", reconoce.