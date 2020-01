"Antes me iría a las Maldivas si no tengo ofertas". Es lo que dice Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, cuando le preguntan si algún día se sentaría en el banquillo del Manchester United o del Real Madrid.

Lo ha afirmado en la rueda de prensa previa a la ida de las semifinales de la Carabao Cup en la que se enfrentarán los dos clubes de Manchester. "Tras dirigir al City nunca entrenará al United como tampoco entrenaré nunca al Real Madrid", ha señalado antes de afirmar que su destino en caso de no tener ofertas de trabajo serían las Maldivas. "Bueno, a las Maldivas no, que no hay campos de golf", añadió el técnico en tono de broma.

Pep Guardiola treinaria o Real Madrid? Ele responde: pic.twitter.com/LtTPtS4P5T — Canal Barça (@Canal_Barca) January 6, 2020

Guardiola afronta su cuarta temporada con el Manchester City, con el que ha conquistado dos títulos de la Premier League. En estos momentos es tercero en el campeonato inglés por detrás del Liverpool y del Leicester y a 14 puntos de la cabeza.