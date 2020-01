Pablo Iglesias, sobre Cataluña: "Todos vamos a ceder, ERC también" /

El secretario general de Unidas Podemos y próximo vicepresidente del Gobierno del primer gobierno de coalición de la democracia española, Pablo Iglesias, ha apostado por que en la negociación entre el Gobierno de la nación y el catalán "todos vamos a tener que ceder, ERC también" en unas conversaciones que ha enmarcado siempre en "los límites" de la Constitución.

Sin embargo, ha reconocido que está a favor de que la decisión tomada en la mesa de negociación termine con una votación popular en Cataluña. "Es una cuestión de sentido común democrático", ha dicho. "Los estatutos de autonomía se votan en las comunidades autónomas", ha afirmado Iglesias.

📺 "Empecemos a trabajar, empecemos a dialogar. Dejemos que todo el mundo ponga sus ideas encima de la mesa. Es de sentido común democrático".@Pablo_Iglesias_ #ElIntermedioInvestidura pic.twitter.com/g1VZz34bx8 — PODEMOS (@ahorapodemos) January 7, 2020

En una entrevista en el programa 'El Intermedio' de La Sexta, el líder de Unidas Podemos ha rechazado pronunciarse sobre la composición del futuro Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

"No puedo hablar de esto. Acordé que no se hablaba de ministerios hasta que no los nombre Pedro Sánchez", ha dicho un Pablo Iglesias que también ha reconocido que la propuesta que ha hecho el PSOE a Podemos "es muy satisfactoria con nosotros y agradecemos la generosidad del presidente".

Aunque con miedo a decepcionar a sus votantes, Iglesias ha considerado respecto a la política general, que "toca arriesgarse y estar en las decisiones" para, desde el Gobierno, poder cambiar las cosas.

Preguntado por si España se rompe, ha afirmado que trabajarán por la cohesión social, que es lo que une a España así como acabar con la brecha entre la España rural y las ciudades. Sobre la posibilidad de cambiar el modelo de Estado dijo que no ve que, aunque sea republicano, España deje de ser a corto plazo una Monarquía Parlamentaria.