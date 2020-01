"Los pepinos pa' tu tia la Pura": la parodia de 'Con Altura' que arrasa en WhatsApp

Durante estas últimas semanas hemos asistido a un sinfín de comidas y cenas. Desde las clásicas cenas de empresa o las comidas con los amigos de la infancia hasta la Nochebuena, la Nochevieja o la típica comida el 6 de enero. Comidas en las que nos hemos puesto hasta las botas y en las que, inevitablemente, habremos ganado un poco de peso.

Con el objetivo de "presumir" de esos kilos que hemos cogido durante estos últimos días, cada vez son más las personas que comparten con sus seres queridos una oda a la "gordura" a través de los grupos de WhatsApp. Una versión del éxito de Rosalía 'Con altura', que ha sido bautizada como 'Con gordura', que se ha hecho viral en los últimos días.

"Esto no lo quiero que lleva verduras, los pepinos pa' tu tía la Pura"

A pesar de que la canción creada por Eme fue subida a YouTube el pasado mes de septiembre, no ha sido hasta después de las navidades cuando se ha hecho viral. Todo ello gracias a frases en las que insta a "presumir de gordura" y a no tener en cuenta los kilos que hayamos ganado durante estos últimos días: "A mí no me gusta la verdura, antes como una fritura".

El tema gira en torno a dos jóvenes que explican que nunca aguantan la dieta porque les encanta comer: "Es que a mí la dieta no me dura, cada vez me noto más anchura". Dos jóvenes que prefieren palmeras de chocolate, magdalenas y bizcochos antes que soja y aguacate: "Esto no lo quiero que lleva verduras, los pepinos para tu tía la Pura".

Clases de zumba contra series en Netflix

Mientras que algunas personas volvieron al gimnasio apenas unas horas después de ponerse las botas en la cena de Nochevieja, otras prefirieron tumbarse en la cama viendo series y películas en plataformas como Netflix: "Tú en clase de zumba y pilates y yo viendo Netflix hasta en el váter, tú con la avena y el edamame y eso no hay gorda que se lo trague".

Por esa misma razón, y dado que este tipo de situaciones representan a cientos de personas durante estas Navidades, la canción ha corrido como la pólvora en WhatsApp. En la actualidad, el vídeo cuenta con más de 80.000 visitas en su cuenta de YouTube, aunque son muchas más las personas que han decidido compartir el audio por la plataforma de mensajería instantánea. En definitiva, una canción que se ha convertido en un himno para todas aquellas personas orgullosas de su "gordura".