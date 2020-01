La respuesta viral de Danna Paola ('Élite') a un concursante que la insultó

Hubo una época en la que Risto Mejide era el juez más polémico de la televisión con sus demoledoras críticas a los concursantes de 'Operación triunfo'. Aunque muchos han intentado seguir sus pasos, ninguno ha conseguido llamar tanto la atención…hasta ahora. Y es que Danna Paola, una de las protagonistas de la serie 'Élite', acaparó este fin de semana todas las miradas por la valoración que hizo a un participante de 'La Academia', el talent show mexicano en el que ella ejerce de crítica.

Todo empezó porque el joven aspirante llamó 'culera' a Danna Paola cuando pensaba que nadie le escuchaba, pero, al igual que 'Gran Hermano', 'La Academia' tiene una parte de reality que sigue el día a día de los concursantes. Lógicamente, la actriz lo escuchó y quiso devolverle el gesto durante la gala que emite el programa en directo cada domingo.

"Es lo mejor que te he visto hacer. Eres un artista redondo, has sido disciplinado, ha sido maravilloso. ¿Así no soy culera contigo? Escucho todo lo que decís de mí en La Academia", empezó diciendo Danna. "Para empezar, es una falta de respeto insultar a una mujer. Si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas de cualquier otra mujer".

Y continuó: "Yo no estoy en esta silla para verme bonita. Estoy porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie. No vengo a ser tu amiga. Si te caigo bien o te caigo mal no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente diga de ti, entonces ninguna de nuestras criticas te van a hacer crecer".

"Si lo que yo te digo para hacerte crecer te hace creer que soy culera contigo, lo siento, pero no vine aquí a ser tu amiga ni a decirte lo que quieres escuchar. No sé qué opina el público, pero ya no voten por él", sentenció la cantante.

La respuesta de Danna Paola no tardó en viralizarse por las redes sociales, convirtiéndose rápidamente en Trending Topic el nombre de la protagonista de 'Élite'.

Quiero que Danna Paola sea mi mejor amiga, siempre. pic.twitter.com/9XJlE0A397 — Joss Duard the Vampire Slayer 👶 (@JDfromJossDuard) January 6, 2020