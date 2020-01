"Es lo más feo que he escuchado en televisión": el comentario que enfurece a Twitter

En los programas de Telecinco se sigue hablando de Adara Molinero, la ganadora de 'GH VIP 7'. Su escarceo amoroso con uno de sus compañeros del reality y la relación con el padre de su hijo continúan alimentando la escaleta de 'Sálvame' y otros espacios de la casa. Este mismo fin de semana, 'Sábado Deluxe' recibió a su pareja, Hugo Sierra, para hablar del estado en el que se encontraba su relación, oportunidad que aprovechó Rafa Mora para atacar a la joven.

La entrevista transcurrió con total normalidad hasta que al colaborador le tocó su turno y realizó la siguiente pregunta al invitado de la noche: "Una persona que ha mostrado bastante inmadurez, que cambia mucho opinión y tiene ganas de vivir la vida…¿Te fías de dejarle tu criatura a tu pareja?".

¿Se puede ser más asqueroso que Rafa Mora? Este tío debería de estar fuera de TV. #ladecisiondehugo pic.twitter.com/Bhd8ljRT0e — 𝗷𝗼𝗻𝘆 𝘀𝘂𝗮́𝗿𝗲𝘇 ✈ 𝟱𝟲,𝟯% 💫 (@Critikeo) January 4, 2020

La pregunta, con un claro tufo machista, no gustó a sus compañeros, pero tampoco a los espectadores que cargaron contra Rafa Mora a través de Twitter:

Eso no tenía que haber pasado por la mente de nadie, lo más feo que he oído por la tele — Mari Jose Garrido Cr🦉 (@marijosegarrid) January 4, 2020

Un machista de libro — MÓNICA (@nosoytuprinces) January 4, 2020

Cada día se supera!! Pero es que no le da para más esa cabezota llena de aire que tiene x cabeza. — 🐘Marta Rodríguez🐘 (@Gajah_MOR) January 4, 2020

Es un impresentable...lo que ha dicho es muy fuerte..no todo vale para chupar cámara.. — Rosan (@Rosan77472477) January 4, 2020

Que sinvergüenza es este tío por llamarlo algo — puri SAAVEDRA✈️💜#GANADARA 💜👩‍👧 (@purifelix61) January 4, 2020

Se puede ser más asqueroso? Y machista? — Montse (@dottysmith123) January 4, 2020

Es el mamporrero de tele circo — Arcángel Kaido (@garroma) January 4, 2020

Poco después, Adara entró telefónicamente a 'Sábado Deluxe' para poner los puntos sobre las íes. "No voy a permitir que nadie me cuestione como madre. Es uno de los temas que más caliente me ponen", empezó diciendo. "Tú, Rafa Mora, no tienes hijos y no tienes ni idea de lo que se siente por un hijo. Ten mucho cuidado de cómo hablas de las personas porque haces mucho daño".