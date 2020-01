Las redes se vuelcan para desmontar las rebajas que no son tales

Ya no tienen el tirón de hace unos años, pero los carteles de rebajas ocupan buena parte de las tiendas tras el final de las navidades. Distintos usuarios en las redes sociales están explicando algo que algunos ya habían comprobado por sí mismos. Que las rebajas no son tanto como parece. De hecho, en algunos casos no existe ninguna rebaja.

Hola @Bershka_ES ¿dónde se supone que está la rebaja? 3 días de diferencia entre las 2 capturas (la última de hoy). Vergonzoso pic.twitter.com/ogEDDtUiD3 — Maria (@_maria_re) January 6, 2020

A través de Twitter, María ha compartido dos pantallazos de la página web de la tienda de ropa de Inditex, Bershka. Los separan tres días de diferencia. Lo llamativo es que en el primero aparecen tres chaquetas que cuestan 15,99 euros. Y en el segundo, ya en período de rebajas continúan al mismo precio pero con picaresca: al lado aparece el precio tachado de 29,99 euros. Algunos se han sorprendido mucho, otros no tanto y los ha habido que han explicado sus propias experiencias.

En uno de los comentarios, el usuario Fran explica: "Trabajo en bershka, las blazers llevan rebajadas a ese precio por la mid season 1 mes. Y obvio en rebajas no baja más. Quéjate de la situación de los trabajadores que hemos estado etiquetando a mano cada blazer de noche el día de reyes para que hoy hoy las puedas comprar".

A lo que María ha replicado: "Entiendo que lleva mucho trabajo y es una putada que os hagan hacerlo en la noche de reyes. Solo me quejo de que te hagan creer que es un precio nuevo cuando, como tú dices, lleva mas de 1 mes así".

Otras denuncias

Mi madre en la misma tienda de Desigual, la semana pasada una chaqueta marcaba 80€, esta semana, ya en rebajas, la misma chaqueta marcaba que antes costaba 120€ y se quedaba en 90€ con la rebaja. 🤬 — Carmen (@Carmenloff) January 7, 2020

También a través de Twitter leemos otro caso similar: "Unas botas en noviembre del corte inglés: 40€ Las botas antes de reyes: 50€ Las botas rebajadas: 40€ Yo: flipando xd".

Otra usuaria explica: "A quien dude de la bajada de precios le invito a ir a cualquier tienda de Inditex a eso de las 6-7 de la mañana los días previos a las rebajas, la gente que estamos poniendo los “precios rojos” nos viene bien cualquier ayuda. Os invito a desayunar".

La liberalización de las fechas de inicio de las rebajas y el aumento de las compras a través de Internet dejan de lado imágenes icónicas de largas colas y empujones para hacerse con un chollo. Cierto es que con las redes sociales, las denuncias cuando no se tratan de rebajas llegan a la población con más facilidad.

Yo: flipando xd — Lau✨ (@laujimdi) January 7, 2020