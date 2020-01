"No convence el que más grita": el aclamado monólogo de Buenafuente sobre el debate de investidura

Apenas unas horas después de que Pedro Sánchez lograra los votos necesarios para presidir el primer Gobierno de coalición de la historia de España, Andreu Buenafuente ha valorado la victoria del socialista en Late Motiv mediante uno de sus característicos monólogos. Todo ello en un programa que comenzaba al más puro estilo Star Wars, mostrando sobre la pantalla los acontecido durante las últimas horas:

"¡Pedro Sánchez ha sido investido! El Congreso ha escogido a su líder supremo, el más guapo de la galaxia. La coalición progresista ha roto el bloqueo y ha asumido el control de la cámara. El presidente debe darse prisa para escoger a sus aliados, en sus manos está evitar una nueva trilogía electoral este año".

"Yo le llamo la legislatura Desigual, porque se juntan colores que en principio no pegan para nada"

Después del homenaje a la saga intergaláctica, Buenafuente ha recordado a la audiencia que estamos frente al primer gobierno de coalición de la historia de nuestro país. Un gobierno compuesto por nada más y nada menos que ocho fuerzas políticas: "Yo le llamo la legislatura Desigual, porque se juntan colores que en principio no pegan para nada... pero bueno, ya veremos".

A continuación, el presentador de Late Motiv ha hablado sobre la investidura celebrada este martes, a la que se ha referido como un programa por Sálvame Deluxe: "Hubo menosprecio, malas palabras y acusaciones graves... hay gente que decía que parecía el patio del colegio. Sin embargo, he estado en el patio del colegio de mi hija y hay más educación y respeto en los patios que lo que hemos visto en el Congreso".

"En política, a lo mejor habría que saber ganar y saber perder"

Un debate marcado por las continuas acusaciones de PP, Ciudadanos y Vox tanto al partido socialista como al resto de fuerzas que apoyaron a Pedro Sánchez por el simple hecho de confiar en su propuesta: "Ahora todo el mundo es un traidor, la traición está a la orden del día. Lo que yo creo es que, en política, a lo mejor habría que saber ganar y saber perder. No podía ni ver el debate. No convence el que más grita. Puede ser mejor tertuliano, pero no mejor político ni mejor español".

Por último, Buenafuente valora el nuevo Gobierno y recuerda que las diferentes fuerzas políticas van a tener que ponerse de acuerdo para todo: "Ahí es donde se va a haber la altura política de este país al que estamos acostumbrados". Sin embargo, y visto los precedentes, el presentador de Late Motiv reconoce que no será nada sencillo: "Si ya es difícil ponerse de acuerdo entre tres amigos para elegir dónde ir a cenar, tú imagínate 8 partidos hablando de las pensiones. Demos los 100 días de gracia y esperemos que no se parezca a las sesiones que hemos visto...aunque lo dudo".

Por último, y para dar la bienvenida a esta nueva legislatura, el cómico ha pedido tres deseos frente a toda la audiencia: "Ojalá este año haya menos saña, más argumentos y podamos vivir más tranquilos".