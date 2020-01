Facebook cambia su regulación sobre la pubicidad política a 10 meses de las elecciones presidenciales en EEUU

Facebook ha anunciado este jueves que está haciendo algunos cambios en su regulación de la publicidad política, lo cual permitirá a sus usuarios desactivar ciertas herramientas de segmentación publicitaria. Unas medidas que, sin embargo, no satisfacen las demandas de los más críticos porque son mucho más modestas que las que ya han presentado otras empresas como Twiter o Google.

La red social más grande del mundo se había comprometido a frenar la manipulación política de su plataforma tras el escándalo de la supuesta interferencia rusa y el la consultoría política Cambridge Analytica en 2016.

A 10 meses de las elecciones presidenciales de EEUU, que se celebrarán en el mes de noviembre, Facebook está luchando por aplacar las críticas a sus políticas sobre publicidad. Una de las cuestiones más señaladas ha sido su decisión de no obligar a los anuncios políticos a superar un proceso de verificación de hechos, como sí hace con otros contenidos publicados en su red.

Facebook ha anunciado también que va a implementar una herramienta que permita a los usuarios ver menos anuncios de temática política en Facebook e Instagram, y también que facilitará el acceso público a más datos de audiencia publicitaria.

Facebook frente a los demás

Twitter prohibió los anuncios políticos en octubre y Alphabet, de Google, anunció que iba a impedir que los anunciantes utilizaran datos como los registros de votantes públicos o las afiliaciones políticas. Plataformas como Spotify, Pinterest o TikTok, de hecho, han emitido prohibiciones similares.

El director de gestión de productos de Facebook, Rob Leathern, ha asegurado que la compañía ha valorado la posibilidad de fijar límites parecidos a los de Google, pero que finalmente han descartado hacerlo porque, según sus datos, la mayoría de los anuncios publicados por los candidatos presidenciales de EEUU están dirigidos a audiencias de más de 250.000 personas.

Audiencias personalizadas

Facebook también prevé permitir a los usuarios dejar de ver anuncios basados en la "audiencia personalizada" de un anunciante, tanto si es político como si no. La función "audiencias personalizadas" permite a los anunciantes cruzar sus propias bases de datos con las que posee la propia red social. Pero Facebook no dejará que sus usuarios desactiven esa opción a nivel general y el cambio tampoco afectará a la herramienta Lookalike Audiences de Facebook, que utiliza un método similar.

Los cambios anunciados por Facebook llegan tras la publicación esta semana de un artículo del The New York Times que habla de un comunicado interno de Facebook en el que el alto ejecutivo de Andrew Bosworth le pide a sus trabajadores que la compañía tiene el deber de no inclinar la balanza contra la campaña de reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bosworth, muy cercano al presidente ejecutivo Mark Zuckerberg, sostenía que creee que Facebook fue responsable de la elección de Trump en 2016, pero no debido al trabajo de Trump con Cambridge Analytica sino a que su campaña utilizó las herramientas de publicidad de Facebook de manera más efectiva.