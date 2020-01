“Estoy al límite de mis fuerzas”, estas fueron unas de las últimas palabras que escribía el portero italiano Giovanni Custodero antes de anunciar que se despedía del mundo tras atravesar un duro cáncer. Lo hizo mediante una carta que publicó en la red social Facebook.

Custodero militaba en el AS Fasano que se encuentra en el Grupo 8 de la Serie D de la Liga italiana. Durante más de cuatro años fue sometido a numerosas cirugías y quimioterapias las cuales lo arrastraron a la cama.

Facebook

Fue en el pasado diciembre cuando el futbolista anunció en sus redes que le detectaron un cáncer hace algún tiempo y que estaba batallando una lucha a vida o muerte. Sufría un sarcoma óseo que le producía un “dolor insoportable”.

“Yo ya estoy cansado, no puedo seguir”, escribía ante la incredulidad de sus seguidores. “A partir de mañana estaré sedado y podré aliviar mi malestar”, continuaba.

Este fue el bonito mensaje de apoyo que recibió por parte de sus compañeros cuando estaba siendo tratado.

El italiano se quiso despedir de sus seguidores personalmente con un mensaje de ánimo: “Quiero agradeceros por última vez lo que habéis sido, sois y siempre seréis: mi fuerza”, sentenció.

Lee aquí la carta completa:

Hola a todos!

Como siempre, quiero ser yo quien les diga el desarrollo de mi estado de salud. En las últimas publicaciones les había mencionado que la situación no es de las mejores.

Pues sí, aquí llegamos a la batalla final, somos él y yo, uno ante el otro. Y yo lo miro a la cara. Entiendo que es fuerte la energía con la que lo he alimentado en estos años, mientras yo ya estoy cansado. Decidí pasar las fiestas lejos de las redes sociales, pero al lado de las personas más importantes para mí. Pero ahora que las fiestas han terminado junto a ellos, el último grano de fuerza que me quedaba, decidí que no puedo seguir haciendo prevalecer el dolor físico y el sufrimiento sobre lo que el destino tiene para mí.

A partir de mañana estaré sedado y podré aliviar mi malestar.

Espero haber ayudado a mucha gente. Por eso quiero por última vez agradeceros por lo que habéis sido, sois y siempre seréis: mi fuerza.

Un abrazo.

Javier