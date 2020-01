Casemiro desvela lo que le dijo Mourinho antes de hacerle debutar: "Salí pensando que era el mejor del mundo"

Carlos Henrique Casemiro ha concedido una entrevista a la Revista Líbero en la cual ha confesado la conversación que tuvo con José Mourinho antes de que el luso le hiciera debutar en el Real Madrid.

Fue el único partido que jugó Casemiro con Mourinho en la 2012/2013, luego ya con Carlo Ancelotti jugaría algún partido más aunque en la 2014/2015 se iría cedido al Oporto. Tras ese paso por Portugal, Casemiro volvería y se haría con un hueco en el once madridista con Zinedine Zidane.

El brasileño contó que el portugués le llamó para que fuese a su habitación del hotel de concentración. "Vi una tabla en la que estaba el equipo y yo salía de titular. Me dijo que yo iba a ser titular y no me lo creía. Me dijo te conozco, sé que tienes más de 100 partidos con el Sao Paulo. Tú eres muy bueno, tú tranquilo. Al primer balón, a muerte, revienta, que al Bernabéu le gusta eso, que juegues con el corazón".