La lección de vida sobre la felicidad en el trabajo: "¿Cambiarías algo del último día que acabas de vivir?"

Pedro Correa es fotógrafo. Estudió ingeniería y se doctoró en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) donde el pasado mes de noviembre ofreció un discurso a un grupo de alumnos que se graduaba. Sus palabras se han amplificado por las redes sociales y su mensaje sobre la vida, la felicidad, el voz interior y el trabajo llegan cada día más lejos.

"Algunos intentarán embelesaros con contratos y cochazos y os dirán que esa es la prueba del éxito. Yo solo tengo la prueba de mi propia felicidad cuando me levanto cada mañana para hacer mi trabajo", explica Pedro Correa en su discurso. Reconoce este fotógrafo de 41 años lo difícil que es conseguir escuchar la voz interior de cada uno. Apuesta por escuchar y aprender de los niños, de las nuevas generaciones. Ellos saben siempre lo que tienen que hacer para ser felices, recuerda.

"Ese día mi voz interior cogió un megáfono"

Hay un hecho definitivo en su vida, que no se la desea a nadie y que le hizo replantearse distintos aspectos: la muerte de su padre. "Él tenía 56 años y yo, 29. Un día estaba fuerte como un roble y al día siguiente se fue. Todos sabemos que somos mortales, pero una cosa es saber que somos mortales y otra que vamos a morir. Ese día mi voz interior cogió un megáfono e hizo enmudecer a todas las demás voces. Me preguntó sin rodeos: ¿Ahora que ya sabes que te puedes morir mañana, cambiarías algo de esta última jornada que acabas de vivir? Es imposible vivir como antes cuando uno se hace esta pregunta al final de cada día", explica.

Es reacio Pedro Correa a dar consejos aunque reconocer que de alguna manera ya lo está dando y lanza una oda a las nuevas generaciones. "Cuando miro a mi alrededor, me doy cuenta de que los más viejos no tenemos nada que enseñaros. Es más bien al revés. Cuando veo los valores de consumismo, egocentrismo, acumulación y competición, valores sobre los que las dos generaciones anteriores han construido el sistema en el que no intentamos nada hoy en día, y luego veo las muestras de solidaridad, conciencia colectiva y empatía que brillan en los ojos de los jóvenes de hoy en día, me parece que aún nos queda todo por aprender de vosotros", confiesa este fotógrafo que invita a escuchar la propia voz aunque nos lleve toda la vida conseguirlo.