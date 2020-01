Qué fue de los atracadores de Joaquín Sabina en 'Pacto entre caballeros'

Twitter tiene estas cosas. Es capaz de recuperar historias de hace más de 30 años y aportar datos sobre uno de los temas míticos de Joaquín Sabina, Pacto entre caballeros, canción de 1987 incluida en el album Hotel, dulce hotel. La canción cuenta la historia de tres chicos que atracaron a Sabina y se dieron cuenta de que era el cantante:

Me pillaron diez quinientas

Y un peluco marca Omega

Con un pincho de cocina en la garganta

Pero el bizco se dio cuenta

Y me dijo -"oye, colega

Te pareces al Sabina ese que canta

Al reconocerlo, los atracadores y el cantautor se fueron de farra a una barra americana y le devolvieron lo robado con la única condición de que Sabina les dedicara una canción:

Este encuentro hay que mojarlo

Con jarabe de litrona

Compañeros antes de que cante el gallo"

"tranquilo, tronco, perdona

Y un trago pa celebrarlo"

Los tres iban hasta el culo de caballo

A una barra americana

Me llevaron por la cara

No dejaron que pagara ni una ronda

Controlaban tres fulanas

Pero a mi me reservaban

Los encantos de 'Maruja la cachonda'

(...)

Me devolvieron intacto

Con un guiño mi dinero

La cadena, la cartera y el reloj

Yo, que siempre cumplo un pacto

Cuando es entre caballeros

Les tenía que escribir esta canción

Hasta aquí la canción. El propio Joaquín Sabina aseguró a el diario El Mundo en septiembre de 2005 que la historia que relata la canción fue real: "Lo de Pacto entre caballeros no sólo fue verdad sino que me pasaron dos episodios parecidos en la misma semana que reduje a una canción. Sólo inventé el final porque nunca volví a verlos. El puticlub era cojonudo, pero yo, aunque no lo parezca, soy un caballero".

A esta historia real del atraco hay que sumar ahora nuevos datos, los que aportaba la tuitera Malcriada (@yaizaxvx) esta pasada madrugada: "Mi padre, mi tío y un amigo, atracaron a Joaquín Sabina y luego Sabina les dedicó la canción Pacto entre caballeros. El bizco que nombra en la canción es mi tío". Bomba.

Malcriada aporta una conversación con su padre, uno de los supuestamente presentes en esa noche con Sabina, que le confirma que "es verdad" y que todo ocurrió en "Santiago". "Era Cuco, Papon y el Jose el Chukel. Le robaron todo y el tío Cuco le devolvió todo. Dile a tu amiga que es cierto".

La tuitera añade además una imagen de su padre y tío "en esa época".

Hasta aquí lo que cuenta la tuitera, asegurando que es cierto.

Para intentar cerrar el círculo sobre qué hay de real y de invención en Pacto entre caballeros, recurrimos a Pancho Varona, guitarrista de Sabina desde hace décadas. Varona cuenta que Pacto entre caballeros fue compuesta por Sabina, Batanero y Varona. La letra surgió en la isla de el Hierro, hasta donde fueron para crear el disco Hotel, dulce hotel. Y sobre lo que hay detrás, explica: "No es una historia real pero algo hubo. Joaquín se basó en un hecho para escribir la letra. Iba caminando por la acera, y a unos cuantos metros más adelante vio que tres chicos atracaban a alguien. Cuando los ladrones le reconocieron, le dijeron que él podía seguir".

Tanto Joaquín Sabina como Pancho Varona confirman que algo de realidad hay en esta noche de juerga post atraco en Santiago de Compostela. Ahora Yaiza, en Twitter, aporta datos que ponen cara a los protagonistas. Sea del todo cierto o no, lo que queda para la historia es la canción.

La historia detrás de 'Princesa'

Dos años antes de Pacto entre caballeros, Sabina sacó al mercado otro de sus temas míticos, Princesa. Se compuso en 1981, se presentó en el festival de música de Benidorm de 1982 y quedó en segundo lugar, y tiene el récord de ser la canción que más se ha tocado en repertorios en conciertos de Sabina. Hace ahora un año se se sabía que, en contra de lo que apunta la letra de la canción, la princesa de Sabina no murió en el atraco a una farmacia. Vive en Barcelona y, como explicaba entonces Pancho Varona, tiene muy buen estado de salud. Se llama Arianne Sved y ella misma, en su blog, explicaba que conoció al cantante en Logroño, donde ella vivía porque su padre trabajaba como director adjunto en un hotel de la calle Portales y su madre, en una bodega.