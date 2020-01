El cine recibe con 'cautela y sorpresa' el nombramiento de Rodríguez Uribes en Cultura

Con sorpresa y con cautela, así han recibido en el mundo del cine el nombramiento del nuevo ministro de Cultura José Manuel Rodriguez Uribes. Sorpresa porque muchos desconocían su trayectoria. Asumen que es un perfil político, cercano al presidente, muy socialista. “Veo un perfil muy político. Me ha decepcionado un poco, en el sentido en que no es una persona cercana al sector. Lo mismo es maravilloso, no voy a decir nada, pero sí que es verdad que no es de la Cultura”, decía Agustín Almodóvar, productor de El Deseo y vicepresidente de EGEDA, la entidad de derechos de autor del audiovisual.

“Vivimos en una época importantísima para que haya un ministro que proteja la creatividad y la libertad de creación, en un momento en el que va a haber muchísimo trabajo. Es un momento de pujanza del audiovisual español; pero también hay que proteger ese cine más pequeño, más intimista y más de autor, que no se va a poder medir por algoritmos millonarios, pero que es esencial. Hace falta que haya un criterio en el ministerio de cultura que proteja a este cine”, pedía Agustín Almodóvar.

El mundo de la cultura espera que el nuevo ministro siga la estela de su antecesor, José Guirao, que ha conseguido que el cine y otros sectores de la cultura estén contentos con su gestión, a pesar de la falta de unos nuevos presupuestos y de la brevedad del mandato. “Me he enterado hace nada. Es una persona del partido y lo poco que me han dicho es que un hombre atento y dispuesto a entenderse con el mundo de la cultura”, insistía Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine. “Esperamos la mejor disposición y que tenga un posicionamiento muy favorable para apoyar la cultura y, lo más importante, las industrias culturas”, añadía.

La mayoría de los productores, directores, actores y actrices descubrían el nombre del ministro en la comida de nominados de los Premios Forqué, unos galardones que otorgan los productores y que se celebran en Madrid. Como anfitriones, han estado presentes los políticos madrileños, como Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tenía buenas palabras para su colega. "Tengo muy buena opinión de él, tiene un trato excelente, es muy educado, y ahora habrá que valorarle por la gestión evidentemente, pero es pronto para opinar cómo lo va a hacer; yo le deseo lo mejor y sé que lo hará con responsabilidad", ha señalado. “Le deseo lo mejor porque si acierta, acertaremos todos en el mundo de la Cultura. Le deseo la mejor de las suertes”, decía Andrea Levy, concejal de cultura en el Ayuntamiento de Madrid.

FELICITACIONES Y RETOS

El Teatro de la Zarzuela, la Asociación de Escritores, Cedro y Coalición de Creadores han felicitado al nuevo ministro de Cultura y Deportes, el exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes. "Cuando se empieza una nueva etapa siempre es muy ilusionante. La única actitud que tengo es positiva, voluntariosa y a su disposición para hacer tantas cosas que hay que hacer", ha señalado el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco.

"En principio, no tenemos nada en contra pero sí nos parece un poco anacrónico que no sea un hombre del mundo de la gestión cultural", ha apuntado Manuel Rico, presidente de la Asociación de Escritores, quien ha resaltado que el nuevo ministro "tiene sobre la mesa el Estatuto del Artista".

Por su parte, el director general de Cedro, Jorge Corrales, ha solicitado al nuevo ministro que "lidere" un movimiento a favor del derecho de autor y le ha ofrecido su colaboración "para afrontar los principales retos que tienen los autores y editores".

Entre esos retos, Corrales ha destacado la incorporación de la directiva de copyright a la legislación española; la lucha contra la piratería de libros, periódicos y revistas; y "hacer realidad" la compatibilidad de la pensión con los derechos de autor. Para la directora general de Coalición de Creadores, Carlota Navarrete, Rodríguez Uribes "tenía una posición muy favorable en la lucha contra la piratería" cuando era delegado del Gobierno en el año 2018.

La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi) ha valorado el nombramiento de Rodríguez Uribes como una "inmejorable" ocasión para dar continuidad al "reforzamiento" de la propiedad intelectual en la agenda política, y "trabajar en aras de la modernización y fortalecimiento de la gestión colectiva de derechos".

Quizá la reacción más esperada es la de la SGAE, una entidad con la que Guirao ha mostrado dureza ante el incumplimiento de algunos acuerdos establecidos por el ministerio. "La mejor y más viva expresión de la cultura española son nuestros autores. Proteger sus derechos, tarea para la cual la SGAE lleva 120 años trabajando, es garantizar la creación en nuestro país, un elemento clave en el mundo global y digital en el que vivimos, y para el que coordinar esfuerzos con el Ministerio resulta fundamental", decía Pilar Jurado, su presidenta.

El futuro de la SGAE será uno de los fuegos que tendrá que apagar el nuevo titular de Cultura, ya que, además, en el acuerdo de gobierno de Podemos y PSOE, la creación de una organización que vele por la propiedad intelectual es uno de los puntos programáticos. Más retos que tiene por delante: aprobar la ley del INAEM, última promesa de Guirao, cerrar el acuerdo con el Museo Thyssen para que continúe en Madrid, la financiación del Museo del Prado, el estatuto del artista, y una mayor financiación para el cine.