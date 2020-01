El Athletic se impone con claridad en la fiesta de Sestao

Sendos dobletes de Asier Villalibre, en su estreno de goleador como 'león', y Yuri Berchiche, el mejor jugador del partido, plasmaron este sábado la clara superioridad del Athletic sobre el Sestao River en Las Llanas para dar a los de Gaizka Garitano el pase a la tercera ronda de la Copa del Rey.

El 0-4 final no fue sino consecuencia de la seriedad con la que el entrenador del Athletic se tomó el partido, al que salió con un once prácticamente titular, aunque con el joven Villalibre en punta, y que sentenció ya en la primera mitad. También fueron novedades en los rojiblancas Beñat e Ibai, ambos entre los jugadores de confianza de Garitano, y Iago Herrerín, titular en Copa y este sábado fijo ante el proceso febril por el que pasa Unai Simón, que no pudo ser convocado.

ficha técnica: 0 - Sestao River: Ibon Barandiaran; Gago, Huete, Zumalakarregi, Iván Alonso; Aitor Villar (Vieites, m.62), Huidobro, De Eguino (Coscolín, m.65), Jonma; Leandro y Oskar Martín (Ximon, m.76). 4 - Athletic: Iago Herrerín; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat (Unai López, m.79); Williams (Lekue, m.72), Raúl García (Muniain, m.65), Ibai; y Villalibre. Goles: 0-1, m.27: Villalibre. 0-2, m.34: Yuri. 0-3, m.70: Villaibre. 0-4, m.91: Yuri. Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Gago (m.5) y Aitor Villar (m.17). Incidencias: Partido de treintaidosavos de final de la Copa del Rey disputado en un campo de Las Llanas abarrotado por más de 4.500 espectadores y con todas localidades puestas a la venta vendidas. En los prolegómenos del partido se tributó un homenaje al campeón del mundo de remo de mar, Adrian Miramón, remero de la trainera del Kaiku, de Sestao.

Su equipo respondió a las exigencias de Garitano porque ya para el minuto y medio Villalibre dispuso de la primera gran ocasión. Un cabezazo a bocajarro que Ibon despejó como pudo en la primera incorporación por su banda de Yuri, el jugador clave del choque. Aún tuvo dos oportunidades más el Athletic, ambas de Williams, al saque de una falta y en un centro de Villalibre sobre Ibai que acabó llegándole a él, en las que le faltó algo de 'colmillo' al veloz delantero rojiblanco.

Intentaron responder los de Ibon Etxebarrieta con unos minutos en campo bilbaíno en los que intentaron un par de disparos lejanos seguidos Villar y Huidobro, y después forzaron un córner. Pero el Athletic se estaba tomándo el partido con una seriedad e intensidad incluso superiores a las del River, como se demostró en la jugada del primer gol. Ibai está más listo que los del que fuera su equipo en el inicio de su carrera, abre sobre Yuri y el lateral de Zarautz centra para que Villalibre fusile a Ibon de volea.

No se habían recuperado el Sestao y Las Llanas de ese primer tanto y llegó el segundo en un gran error defensivo local. Porque Iñigo Martínez generó la ocasión en una combinación entre centrales. El central internacional vio el hueco en la defensa local y el desmarque de Yuri para dejar solo al la lateral, que superó al meta sestaoarra picándole el balón por encima. Un par de jugadas de Yuri, finalizadas por Williams y Villalibre, dieron paso al descanso con la sensación de que la eliminatoria estaba sentenciada.

Y el arranque del segundo tiempo no cambió la idea, ya que nada más empezar un disparo de Beñat abrió una batería de llegadas visitantes que amenazaron con el 0-3. No llegó ese tercer tanto y el Sestao se ilusionó con meterse en el partido en una acción en el área visitante finalizada con un tímido disparo a la media vuelta de Leandro a las manos de Herrerín.

Retomó el encuentro su dinámica nuevas llegadas rojiblancas al área de Ibon y una gran ocasión de Beñat, que se encontró con otra buena intervención del meta verdinegro. Aún hizo otra gran parada Ibon, a disparo de Capa, antes de que el Athletic sentenciase aún más un choque ya claramente decantado, aunque aún a expensas de que una jugada pudiese cambiar su curso.

Ibai encontró un desmarque en profundidad de Williams, que encontró de nuevo a Villalibre para que el 'Búfalo' de Gernika recuerde con un doblete su primera tarde goleadora como 'león'.

Capa y Muniain perdonaron el 0-4, un marcador que cerró Yuri en el descuento para celebrar su gran encuntro y ya con los aficionados de Las Llanas celebrando en sus gradas, a pesar de la derrota, la fiesta de la visita del Athletic. Equipo del que la mayoría de ellos también son seguidores y al que seguro animarán en la siguiente ronda copera.