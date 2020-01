Una abuela descuelga a su nieto desde un quinto piso para rescatar a su gato

Una abuela ha descolgado desde el balcón de un quinto piso a su nieto de siete para rescatar a su gato que se había escapado de casa. Ha pasado en China, en la localidad de Nanchong, en la provincia de Sichuan. El niño, ayudado con una cuerda, llegó hasta la cornisa del cuarto piso donde estaba el gato al que iba a socorrer. La imagen la grabaron los vecinos de la ciudad que criticaron la temeraria acción de esta mujer que destacó que estaba "segura de lo que estaba haciendo".

El vídeo recuerda al que se ha publicado esta misma semana donde se ve en Tenerife a una niña que camina tranquilamente por una cornisa de un edificio. En esta ocasión es una abuela la que descuelga a un niño, con ayuda de otro hombre. El objetivo del pequeño era meter al gato en una bolsa pero finalmente tuvo que cogerlo en brazos y fue entonces cuando su abuela empezó a tirar de la cuerda para devolverle al quinto piso.

La mujer explicó en el 'South China Post' que no es que no le importe la vida de su nieto, sino que "estaba segura de que lo lograría" y que "sabía lo que estaba haciendo". "Sé que cometí un error y no volveré a hacerlo", ha prometido. Además, en el 'Red Star News' ha asegurado que solo pasó miedo cuando vio el vídeo.