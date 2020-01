Mal día para la selección española de tenis en general y para Rafael Nadal en particular. Serbia ha vencido en la final de la ATP Cup por 2-1 a los nuestros. España comenzó por delante, pero Djokovic empató la eliminatoria al imponerse a Nadal 6-2 y 7-6(4).

Sin embargo, Nadal no estaba enfadado solo por la derrota, sino también por las faltas de respeto de ciertos aficionados en las gradas, que celebraban los errores del manacorí. Una grada, que estaba plagada de serbios. En más de una ocasión, Nadal se quejó al juez de silla e incluso respondió irónicamente con el pulgar hacia arriba a la grada.

Tras la derrota, Nadal fue muy claro ante los medios de comunicación: “Hay veces que determinadas aficiones de algunos países no entienden a dónde se dirige el tenis. Probablemente, piensen que esto es como el fútbol. Ha habido ciertos momentos donde ha faltado cierto respeto por parte de algunos partes de la multitud. Ya he vivido algunos episodios con algunos de estos seguidores que son fanáticos, y no son australianos, y la realidad es que a veces van a las pistas con más sustancias en el cuerpo de las que deberían"