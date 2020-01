Simeone: "Fede Valverde ganó el partido en esa expulsión"

El Real Madrid se ha llevado el primer título del año con la Supercopa de España en la tanda de penaltis, tras dos tiradas falladas por el Atlético de Madrid. La acción de Fede Valverde sobre Morata, que costó su expulsión, fue la jugada que marcó el encuentro, en los últimos minutos de la segunda parte de la prórroga y donde libró lo que podría haber sido el gol de los rojiblancos para llegarse el trofeo.

A pesar del enfado del 'Cholo' Simeone por la acción del jugador del Real Madrid, el míster entendió a la perfección la entrada a Álvaro Morata e incluso se dirigió al uruguayo para saludarle y dedicarle unas palabras a su salida del terreno de juego: "Creo que el premio de mejor jugador del torneo tiene algún punto en la expulsión porque Valverde ganó el partido en esa expulsión".

"Competimos muy bien y eso es lo que nos genera querer seguir trabajando para seguir mejorando", indicaba Simeone al terminar el encuentro, satisfecho por el trabajo de su plantilla. "Creo que minimizamos las virtudes del rival y tuvimos oportunidades para marcar, sobre todo a final de partido, en la de Correa o Morata. Comparado con el partido anterior competimos muy bien, mejor este partido que el otro. Cuenta solamente quien gana, felicitar al rival y nosotros saber que estamos compitiendo muy bien. Y los rivales saben que estamos ahí", zanjaba.

Valverde agradeció el gesto de Simeone

Elegido mejor jugador de la final de esta nueva Supercopa, Fede Valverde se dirigió a sala de prensa para hablar con los medios. Todavía con su medalla colgada del cuello, el uruguayo explicó la jugada decisiva del partido: "Le pedí disculpas a Álvaro Morata, obviamente no está bien hacer lo que hice pero era lo único que le quedaba al equipo, me queda hacer eso, intenté hacer otras cosas pero no podía, es muy rápido el jugador. Estoy feliz por el título, cómo no voy a estarlo, pero sí, me queda esa espina por lo que hice, porque no está bien".

"Me han felicitado, como todos en el grupo, obviamente que hoy por hoy se destaque esa jugada porque era una de las últimas, un jugador mano a mano con el portero y, bueno, siempre tienen la posibilidad de marcar, por eso seguí", añadió jugador del Real Madrid.

A la pregunta de Antonio Romero, en directo en Carrusel Deportivo, Valverde agradeció el gesto del 'Cholo' Simeone en el campo, cuando tuvo que abandonar el césped por su expulsión: "Me han apoyado, fue un momento triste para mi. Me aguanté, estaban enfadados. Dejé al equipo con uno menos, pero ahí estaban mis compañeros, el cuerpo técnico, para apoyarme. También destacar que Simeone se acercó, me dijo unas palabras que no voy a decir, pero lo quiero destacar porque no todos lo hacen".