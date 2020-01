Florentino Pérez: "Tener a Zidane es una bendición del cielo"

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez dijo que Zinedine Zidane es "una bendición del cielo" porque ha logrado dar un giro al equipo "que necesitaba cambiar un poco la intensidad".

"Necesitábamos cambiar un poco la intensidad con la que llegamos a jugar fruto de que habíamos ganado mucho. Todo el mundo lo sabe. Estamos encontrando ahora el Real Madrid que todos queremos", dijo el presidente del Real Madrid.

"Zidane... le conoce todo el mundo. Nadie tiene más títulos que él. Es una bendición del cielo tenerle", añadió a los periodistas el mandatario blanco que ensalzó a Fede Valverde.

"Ha destacado de manera importante. Ha sido elegido el mejor jugador", dijo Florentino Pérez, que subrayó la relevancia del triunfo obtenido en Yeda

"Hemos venido sin Benzema, sin Hazard, sin Bale hay que recordarlo y eso tiene más mérito", recordó el presidente del Real Madrid, al que le gusta el formato.

"Me gusta, tiene más mérito. Está bien. Quiero decir que el Atlético no es el equipo al que más me gusta ganar. Es nuestro vecino y hay una gran relación", indicó Florentino Pérez, que aseguró que "no va a haber ningún fichaje" en el mercado de invierno.