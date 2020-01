Aún no puedo creer que esto haya pasado. No se ni que decir.



Me cuidaste durante todos estos años como un hermano. Recuerdo la inmensidad de horas que pasábamos solos en el desierto, cuidándonos a 100 metros el uno del otro, permanecerán siempre en mi alma🙏



Te quiero Paulo♥️ pic.twitter.com/J7L1Wo4hFn