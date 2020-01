Jordi Martí: "La dignidad de Ernesto Valverde ha sido atropellada"

La tertulia de los lunes en 'SER Deportivos' se ha centrado en las horas que se están viviendo en Barcelona, con los movimientos del club blaugrana para buscar un sustituto para Ernesto Valverde, cuyas horas en el banquillo parecen contadas desde la derrota contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España.

Adriá Albets: "Han destrozado a Valverde. Los responsables son los directivos del Barcelona, con Bartomeu al frente. No saben dónde van y no hay planificación. Desde el momento en que los pesos pesados llaman a Xavi es que tienen mucho peso y de ahí la que se ha montado".

Jordi Martí: "La directiva ha generado un problema donde no existía. El debate estaba en verano. Ahora, lo razonable es mantener al entrenador y no abordar la destitución después de un partido en el que fue mejor durante 85 minutos. La pregunta que yo me hago es si Pocchetino y Xavi tienen algo en común o si se está buscando un entrenador puente de aquí al final. Todo esto solo alimenta la confusión [...] Lo que más me duele es la dignidad de las personas y la de Valverde ha sido atropellada".

Miguel Martín Talavera: "El Atlético de Madrid no es la Roma. La caída de Valverde no depende de este partido. Tenían ganas de echarle y al final están haciendo un auténtico bochorno con un entrenador que ha ganado cosas y ha sido un tipo ejemplar".

Javier Herráez: "Al final se hará lo que digan los jugadores [...] Si los que tienes que entrenar no te quieren, te tienes que marchar".