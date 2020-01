Leonardo DiCaprio salva a un hombre de morir ahogado en el Caribe

El protagonista de Titanic ha vivido un episodio digno la aclamada película. Leonardo DiCaprio se encontraba navegando junto a un grupo de amigos cuando escuchó unos gritos que provenían del mar. Era la voz de un hombre que increíblemente, llevaba 11 horas en el agua. La noticia la cuenta el diario británico 'The Sun'. El hombre era un tripulante francés ebrio, de 24 años que se había caído de un yate del Club Med cerca de St Martin en el Caribe.

Explica la información que una fuente le dijo al periódico: "Leonardo interpretó su propia película de Hollywood de la vida real. Salvó la vida de un hombre al agua que había sobrevivido en el agua durante 11 horas. El bote de Leonardo era el único barco que lo buscaba". El actor de 'Once Upon a Time in Hollywood' tiene 45 años.

En busca de la víctima

La víctima se llama Víctor y fue rescatada con graves signos de deshidratación. Ya en la borda le dieron comida, bebida y ropa. "Debería haber muerto", explican que dijo. Luego fue visto con la tripulación de Leo cerca de la isla Saba.

Explica el diario que el hombre era trabajador del crucero Club Med que se había caído por la borda después de demasiado alcohol y una larga noche. "El capitán de su barco envió un mensaje de emergencia y Leonardo y su equipo acordaron buscar al pobre hombre", explican las fuentes.