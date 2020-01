Un empresario recompensa a sus empleados no fumadores con cuatro días más de vacaciones

Don Bryden dirige la empresa de logística KCJ Training and Employment Solutions, cerca de Swindon, al suroeste de Inglaterra. Llevaba tiempo observando que algunos de sus trabajadores fuman "cuatro, cinco o incluso diez cigarrillos al día y están unos diez minutos afuera cada vez". También dedicó tiempo a mirar al resto de sus empleados: "Miré a los otros tipos durante estos descansos y siempre estaban hablando por teléfono, escribiendo y tratando de hacer su trabajo, así que pensé que debían ser compensados", cuenta al diario The Sun.

El año pasado, Don Bryden vi algo en las redes sociales comentarios que sugerían que los trabajadores que no fuman deberían tener cuatro días libres adicionales. Le pareció tan buena idea que ha querido ponerlo en práctica en su empresa. "Curiosamente, cuando hice el anuncio, algunos de los trabajadores dijeron que ya no iban a fumar, pero no funciona así. Si pueden dejar de fumar durante 12 meses, les daré los cuatro días adicionales", promete.

Krzystof Krzywozeka no fuma y trabaja en esta empresa desde hace seis meses. Reconoce al diario inglés que escuchó que el jefe esbozaba esta idea pero pensó "que solo lo estaba sugiriendo y que no pasaría nada".