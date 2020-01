"La cagaste Burt Lancaster": el homenaje a los 80 que triunfa en WhatsApp

Los años 80 vuelven a estar de moda. Así lo demuestran series como Stranger Things o Glow, en las que la estética ochentera se convierte prácticamente en un personaje indispensable para garantizar el éxito de la trama. También en el ámbito de la moda e incluso en la gran pantalla, donde grandes éxitos de los 80 vuelven con nuevas películas dispuestas a golpear justo en la nostalgia del espectador.

Aprovechando esta corriente, el dúo cómico Los Meconios ha creado una canción que resume lo mejor de esta década. Desde el mítico bocadillo de chocolate que te comías después del colegio o series como Verano Azul hasta películas como E.T. El Extraterrestre o Rambo. Todo ello al ritmo de Take on Me, sin duda alguna uno de los temas de la década.

De la grulla de Karate Kid hasta los bocadillos de chocolate

En primer lugar, los responsables del canal aparecen bailando el éxito del grupo A-ha ataviados con ropa de los años 80. Después de mostrar imágenes de E.T, Sergio y Mario comienzan a explicar que quieren volver a EGB con el clásico chandal tactel. También a merendar bocadillos de chocolate y a disfrutar del programa 1,2,3 Responda otra vez en su televisión vintage.

Después de pedir que vuelvan los ochenta, Sergio y Mario recuerdan la mítica grulla de Daniel LaRusso en Karate Kid. También los radio cassetes, las monedas de 500 pesetas o series como Los Goonies o Robocop. De esta manera, los responsables del canal hacen un repaso a todos aquellos momentos que hicieron de los 80 una de las décadas más queridas.

MacGyver, Alf o Sabrina

En este vídeo también podemos encontrar frases como el clásico "La cagaste Burt Lancaster" o momentos históricos de la televisión como el momento en el que los protagonistas de Verano Azul cantaban sobre el barco de Chanquete. Pero no solo eso. Durante el videoclip también hablan sobre la fuerza de Greyskull o el tigre de He-Man.

Todo ello en un vídeo el que no podían faltar personajes como MacGyver, quien arreglaba todo tipo de situaciones con inventos inverosímiles, el Equipo A o El Coche Fantástico. También Alf, Marty McFly, Sabrina e incluso otros tan característicos como Espinete. En definitiva, una serie de iconos que han convertido a la década de los 80 en una de las más queridas siempre.