Se queda dormido en el baño de un bar por "una borrachera" y espera tomando una caña a que le rescaten

La Policía Municipal de Valverde de la Virgen (León) rescataron en la madrugada del sábado al domingo a un hombre que había quedado atrapado en un bar de la localidad durante toda la noche.

El hombre se había quedado dormido en el baño a causa de "una borrachera" y no se percató del cierre del establecimiento. Al despertarse, a primera hora de la mañana, llamó a la Guardia Civil para pedir que le abrieran el local. "Me he levantado y está cerrado", dice el hombre durante la llamada, que fue grabada por los agentes y ha sido ahora publicada.

En la barra tomándose una caña

Al ser preguntado por la nombre del bar, el varón dijo no saberlo, pero finalmente consiguió concluir junto al agente que le atendió al teléfono la localización del local.

A pesar de la situación, el hombre no se presentaba nervioso ni preocupado, si no que aseguró al agente que se encontraba en la barra tomándose una caña. "Ah, mira qué bien. Era mejor un café, pero bueno", le respondió atónito y entre risas el agente.

Según informa León Noticias, cuando la Policía Municipal accedió al establecimiento, el hombre les aseguró no saber cómo había llegado hasta allí, y pidió a los agentes que lo llevaran hasta su casa, porque no tenía en qué ir.