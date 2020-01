El ministro de Justicia reconoce que el modelo actual "no funciona"

El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha llamado a todas las instituciones y operadores jurídicos a sumar "esfuerzos" para conseguir un pacto de Estado para la Justicia en el que "intentemos entre todos hacer lo que no hemos logrado. Vertebrar un nuevo modelo de Justicia". Un acuerdo, precisa, "por encima de siglas partidistas que modernice a esa administración y la haga entendible a la ciudadanía.

Campo, hasta ahora diputado del PSOE por Cádiz, ex secretario de Estado de Justicia y ex vocal del CGPJ, ha lamentado que España no cuente con una justicia "pronta y eficaz", como decía la Constitución de 1812, y que esa administración no haya experimentado la modernización de otros servicios e instituciones, pero ha asegurado que hay "mimbres" para conseguirlo, con actores "absolutamente reconocidos" dentro y fuera de España.

En su breve discurso de presentación, durante el traspaso de carteras, ha pedido "cohesionar las energías positivas para modernización de la Justicia" y dar a los ciudadanos lo que "reclaman": que la Justicia sea "entendible". Y todo ello, "en un tiempo razonable".