Setién: "Ayer paseaba en mi pueblo con las vacas y hoy entreno a los mejores del mundo"

El nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién, admitió en su presentación que jamás habría soñado con poder dirigir al club catalán, de cuyo estilo siempre ha sido un gran defensor.

El cántabro se mostraba muy sorprendido: "Ayer estaba paseando junto a las vacas en mi pueblo y ahora estoy entrenando a los mejores jugadores del mundo".

"Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí", reconoció tras firmar su nuevo contrato para ocupar el banquillo del Barça hasta el 30 de junio de 2022.

Setién destacó la 'ilusión' con la que afronta un proyecto que calificó de "gran reto", y aseguró que eso es justo lo que transmitirá a sus futbolistas: "Ese entusiasmo, esas ganas de querer ganar, esta confianza que tengo ahora".

"Soy una persona de convicciones, tengo las cosas muy claras y es muy difícil sacarme de la cabeza mi manera de jugar. Este club no tiene otro camino que es jugar bien y mejorar el número de títulos. El camino hacia la victoria es jugar bien", afirmó Quique Setién en la rueda de prensa de presentación.

Acompañado por el presidente, Josep Maria Bartomeu, y el secretario técnico del Barça, Eric Abidal, Setién confesó que ni en sus "mejores sueños" hubiera podido imaginar estar en el banquillo azulgrana. "Soy una persona bastante emotiva. Hoy es día muy especial para mi. La ilusión con la que afronto este reto y proyecto es lo más importante", comentó.

Asimismo, se felicitó porque entrenará a "los mejores jugadores del mundo" de un "equipo enorme" que jamás podrá "mejorar". "Esto es lo máximo. Valverde siempre me ha parecido una persona absolutamente correcta. Valoro mucho el trabajo que ha hecho, su forma de ser y sus principios", dijo.

En este sentido, el técnico cántabro desveló que hablará con Valverde porque "hay muchísimas cosas de su trabajo" que le van a "venir bien". "Me deja a un equipo que esté el primero, no es lo normal. Espero transmitir tranquilidad para que no es escapen partidos como el del otro día", señaló en alusión a la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid en Yeda (Arabia Saudí).

Así te hemos contado minuto a minuto la presentación de Quique Setién como nuevo técnico del Barcelona:

14:58h. Hasta aquí el acto, gracias por seguirlo en CadenaSER.com

14:57h. Termina el acto de presentación. Setién, Abidal y Bartomeu se dirigen al acto fotográfico como nuevo técnico del banquillo azulgrana.

14:55h. "Ahora tenemos que pensar en los jugadores que tenemos. Lo importante de verdad es la filosofía, tener claro a lo que jugamos. El dibujo posiblemente valoremos en algún momento algún cambio. Pero eso lo dejo también entre comillas porque necesitamos ver muchas cosas, hablar con los jugadores, pero la filosofía no va a cambiar y el dibujo no digo que no".

14:50h. Setién: "Sin duda es el de ganar todo lo que se pueda. Este club no tiene otro camino que mejorarse así mismo cada año y lograr los máximos títulos posibles, además de jugar bien".

14:45h. Abidal: “Quique está aquí porque nos gusta su ADN y filosofía. Tenemos confianza plena en él. Quique tiene contrato hasta 2022. Respeto a todos los entrenadores con los que hemos hablado, pero para nosotros, el entrenador perfecto es Quique Setién”.

14:40h. Setién, sobre Messi “Es un caso especial, único. No me duelen prendas decir que he disfrutado muchísimo viendo a los jugadores que ahora entreno. Messi en especial, pero no es el único. Todavía no soy consciente del privilegio que supone para mí entrenar a Messi y a los mejores jugadores del mundo. Siento mucha admiración por ellos, tienen mucho talento. Les tengo que convencer de añadir mucho trabajo”.

14:35h. Uno de los periodistas pregunta a Bartomeu si es injusto destituir a Valverde: "Las cosas han ido como han ido. Llevábamos trabajando en esto, pero hasta los últimos días no han salido los nombres. Es una pena, me hubiera gustado que fuera de otra manera. Llevábamos tiempo hablando con más entrenadores. El trabajo del club ha sido con discreción y profesionalidad, hasta que ha salido el nombre de Setién. Nos hubiese gustado hacerlo mejor, pero tampoco nos sentimos injustos con Valverde".

14:30h. Setién: "Ayer estaba paseando junto a las vacas en mi pueblo y ahora estoy entrenando a los mejores jugadores del mundo. Valverde siempre me ha parecido una persona muy correcta. Valoro mucho el trabajo que ha hecho, sus principios, su forma de hacer. He hablado con él para tratar de comunicarme porque hay muchas cosas de su trabajo que me van a venir muy bien. Le quiero agradecer que me deje a un equipo que está el primero. Siempre presupones que vas a coger a un equipo en dificultades, pero su trabajo es sin duda para agradecer y lo normal no es que te den un equipo que esté el primero. El primer contacto ha sido bueno con la plantilla. Muchísimas de las cosas que vamos a proponer ya las saben. No vamos a tener dificultades para mantener la exigencia y que no se escapen partidos como el del otro día. Tanto mi staff técnico como el personal del club estaremos con la mejor disposición. Vamos a tratar de mejorar en todo lo que podamos"

14:25h. Habla Quique Setién como técnico del Barcelona: “Ni en mis mejores sueños he imaginado estar aquí.

14:20h. Turno para Abidal: "Setién es un entrenador que ha demostrado con claridad su filosofía de juego. Me gusta la comunicación, colaboración y la conexión que tiene con sus jugadores. Se centra en los detalles y me hace acordarme en mi etapa en el Barcelona. Lo que he visto hoy con Setién y su staff me ha gustado. Aquí estamos todos para ayudarte, estás en casa. Gracias y bienvenido, haremos cosas grandes".

14.15h. Bartomeu, sigue hablando sobre las formas del despido de Valverde: “Me habría gustado que las cosas se hubieran hecho de otra manera”.

14.14h. Bartomeu ha dado las gracias a Valverde y ha explicado las razones del cambio de técnico: "Desde hace tiempo sabíamos que la dinámica del equipo era mejorable, aunque los resultados estaban muy bien. Lo habíamos hablado con Valverde muchas veces, desde el verano de manera muy próxima, las cosas eran muy mejorables".

14:10h. Llega Quique Setién, acompañado de Bartomeu y Abidal: “Quique, gracias por aceptar entrenar al Barcelona. Es un placer que estés aquí”.

13:45 horas. Junto a Setién hay un cuerpo técnico muy unido que le acompaña su paso por la UD Las Palmas y el Betis.

13:35h. Todo preparado para el comienzo del acto, con Bartomeu también presente tras esa firma del contrato.

13:30h. Setién y Bartomeu aparecen juntos ya en directo en el palco Presidente Suñol. El técnico acaba de firmar su nuevo contrato hasta 2022.

13:15h. Tras la presentación y la sesión fotográfica del nuevo entrenador en el terreno de juego del Camp Nou, Setién dará una rueda de prensa a las 14:30 horas en el Auditorio 1899.

13:00h. Tras dirigir su primer entrenamiento como técnico azulgrana, Quique Setién tiene una cita en el Camp Nou, donde firmará su nuevo contrato y será presentado, a las 14:00 horas, antes de regresar al trabajo, pues el Barcelona volverá ejercitarse esta misma tarde, a sus órdenes, a las 18:00 horas.

12:45h. Además de todos los disponibles del primer equipo, también participaron en la sesión matinal los jugadores del Barça B Iñaki Peña, Ronald Araujo, Riqui Puig, Carles Pérez y Ansu Fati.

12:30h. La plantilla del Barcelona se ejercitó este martes por primera vez a las órdenes de Quique Setién, en una sesión que no contó con el defensa Jean Claire Todibo, con permiso del club, y en la que el centrocampista Arthur Melo, que se recupera de una lesión en el pubis, hizo parte del trabajo con el grupo.

Después de que Ernesto Valverde acudiera esta mañana a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para despedirse de los jugadores y los empleados del club, la plantilla se puso en manos de Setién y su nuevo equipo técnico: Eder Sarabia (segundo entrenador), Jon Pascua (entrenador de porteros) y Fran Soto (preparador físico).