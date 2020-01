Robert Moreno, entrenador del AS Mónaco y ex seleccionador nacional de España, ha sido cuestionado en rueda de prensa por la destitución de Ernesto Valverde como entrenador del Fútbol Club Barcelona.

El técnico catalán ha aprovechado la pregunta para lanzar un dardo a la Federación. "A mí ya no me sorprende nada en el fútbol. Nada de nada. Yo soy un ejemplo (risas). Nada me sorprende".

Este mensaje lo deja después de que hace poco más de un mes Luis Enrique regresase como seleccionador nacional y decidiese que Robert Moreno no formase parte de su staff técnico.