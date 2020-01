Vox demanda a la Eurocámara al reconocer a Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este martes que su delegación en la Eurocámara ha demandado al Parlamento Europeo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que anule la decisión de reconocer a Carles Puigdemont y Toni Comín como europarlamentarios de pleno derecho.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo junto a los eurodiputados Jorge Buxadé, Hermann Tertsch y Mazaly Aguilar, Abascal ha anunciado la acción judicial contra la decisión "vergonzosa" del presidente de la Eurocámara, David Sassoli. "La decisión de Sassoli fue claramente una extralimitación de sus competencias y supone una violación de la legislación española", ha señalado Abascal, quien ha destacado que los procedimientos electorales dependen de cada país miembro de la Unión Europea y que Puigdemont y Comín no han acatado la Constitución española como el resto. "Sassoli ha puesto al Parlamento Europeo fuera de la ley", ha añadido Buxadé.

Más allá, Vox ha animado al Gobierno a "seguir el camino" y unirse a la demanda, que toma forma de recurso de anulación al acta del Parlamento Europeo de reconocer a Puigdemont y Comín. Abascal ha calificado de "inaceptable" que los europeos con sus impuestos "paguen el sueldo" de los "delincuentes huidos" de la Justicia española y "cuyos compañeros de fechorías ya están condenados por el Tribunal Supremo".

A preguntas de los periodistas a Abascal sobre si tiene pensado algún mensaje para Puigdemont si se lo cruza en los pasillos de la Eurocámara, el líder de Vox ha apuntado que están "acostumbrados" a que en las instituciones y en la calle haya delincuentes. "No tengo nada que decirle a Puigdemont, pero sí a los españoles: en la medida en que dependa de Vox, no habrá impunidad para los delincuentes". "No se trata de venganza, sino de que se cumpla la legalidad", ha añadido el líder de la formación de extrema derecha. En la rueda de prensa, los representantes de Vox han mostrado dos banderas de España, lo que está prohibido en la sala de prensa de la Eurocámara.