Muere la estrella de MTV Alexis Eddy

Una de las estrellas de MTV, Alexis Eddy, ha fallecido a los 23 de años de edad. El cuerpo sin vida de la joven, que se dio a conocer en un programa de televisión de dicha cadena, ha sido hallado en su domicilio de West Virginia (Estados Unidos).

Según recoge TMZ, la causa de la muerte podría ser un paro cardiaco. Sin embargo, la policía sigue investigando lo sucedido y no ha querido aclarar si el ataque al corazón se produjo o no de forma natural.

Conviene destacar que Alexis había admitió en redes sociales que consumía sustancias regularmente, aunque en una de sus últimas apariciones anunció que estaba completamente limpia.

Alexis Eddy se dio a conocer en 'Are you the one?', un popular reality de MTV en el que los participantes acuden para encontrar en el amor en un entorno de ensueño. Ella fue una de las grandes protagonistas de su edición por su forma de ser, pero sobre todo porque era de conocimiento público que su prima estaba en la cárcel por cometer varios asesinatos.