El futbolista del Real Madrid, Eden Hazard, ha ofrecido una entrevista a la revista Sport/Foot Magazine en la que ha hecho un repaso de la actualidad del mundo deportivo. Tanto es así, que ha hablado sobre uno de los temas que se habló mucho a su llegada al equipo merengue: su sobrepeso.

“No lo voy a esconder, en verano cogí cinco kilos”, ha confesado. “Es verdad. No lo esconderé. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Había cogido cinco kilos en verano”, ha dicho el belga.

Ahora mismo se encuentra en un proceso de recuperación de su lesión de tobillo. Justo este miércoles se cumplen 50 días de su baja desde que se “rompió” el pasado 26 de noviembre ante el PSG. Su contusión perimaleolar con microfisura incompleta externa en el tobillo derecho le impide aún jugar.

“Soy de los que cogen kilos rápidamente y pierden rápido si presto atención. Cuando tenía 18 años, en Lille, pesaba 72 o 73 kilos. Después, al ganar masa muscular, pasé a 75. En un mal día, 77”, ha comentado. “Este verano subí a 80 kilos. Lo perdí todo en diez días”.

Sobre sus inicios en el Real Madrid: “Los primeros dos meses, lo que propuse no fue suficiente. Me dije a mí mismo: "Puedo hacerlo mejor". Realmente me sentí mejor después. Tomo la pelota, regateo, acelero y trato de hacer que otros jueguen bien. No hago todo bien, pero lo intento. Los dos primeros meses, me dije: eres nuevo, sé simple”, ha dicho.

Por último, también tuvo unas palabras para Zidane: “Él es un tipo normal. No se queja por nada. Él va directo al grano. Ama a sus jugadores. Conserva este lado emocional. Sientes que el grupo está feliz de que él sea el entrenador. Incluso aquellos que no juegan. Es esencial. Aquí es donde ves que él entiende lo que sienten los jugadores porque él estaba en este lado”.