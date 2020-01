Rafa Nadal lleva varias semanas en Australia, preparándose ya para el primer gran torneo de la temporada, el Australian Open que comienza la próxima semana. Además, el mallorquín ha participado en la primera edición de la ATP Cup, donde España cayó ante Serbia en la final.

Con tiempo para prepararse para la próxima competición, Nadal ha concedido una entrevista a '60 minutes'. "Soy feliz jugando al tenis y sobre todo después de todos los problemas físicos que he tenido. Nunca he sentido que lo que hacía era un sacrificio. He disfrutado de todos los entrenamientos porque he hecho las cosas que siempre me han gustado".

El tenista español, además, ha confesado que en toda su carrera deportiva nunca ha roto una raqueta y ha explicado sus razones: "He roto cero durante toda mi carrera; si rompiera una raqueta significaría que he perdido el control de mis emociones. Además, estoy seguro de que mi familia no me lo permitiría".

También habló de su rivalidad con Roger Federer, uno de sus máximos rivales y al que está a punto de igualar en número de Grand Slam. El suizo tiene 20 trofeos, uno menos que el español. "Ha habido tensión, pero tanto él como yo siempre hemos tenido claro que la relación humana es más importante que la rivalidad tenística", indica Nadal.

En cuanto a su retirada, Nadal no se quiere mojar y no tiene en mente una fecha cercana para dejar las pistas: "Lo que de verdad me preocupa es ser feliz cuando esté jugando y disfrutarlo al máximo; cuando tenga que llegar, llegará".