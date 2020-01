Toca resintonizar tu TDT: por qué tienes que hacerlo cuanto antes

Como si del efecto 2000 se tratase, muchas personas se han puesto en guardia ante la llegada del llamado 'Segundo Dividendo digital'. Y no, no se trata de un pago que hay que hacer a Hacienda, tampoco de un trágico e irreversible problema informático, sino de una nueva resintonización de la Televisión Digital Terrestre (TDT) para hacerle un hueco a las futuras telecomunicaciones de 5G. ¿Cómo afectará al usuario corriente y, sobre todo, qué hay que hacer para no perder algunos canales?

Lo primero con lo que debes quedarte es que este proceso se va a llevar a cabo hasta el 30 de junio de 2020. El objetivo principal es desalojar el conjunto de frecuencias entre 694 y 790 MHz (la banda de 700 MHz) para hacerle hueco a los servicios 5G. Se trata de algo similar a lo ocurrido entre 2014 y 2015 y se realiza en toda la Unión Europea.

¿Qué debo hacer y qué implica todo esto?

Tal y como informa el Ministerio de Economía y Empresa, hay una serie de obligaciones si se quiere seguir disfrutando de la oferta completa de canales TDT. En primer lugar, requerirá la adaptación de las infraestructuras de recepción colectiva en los edificios, que además no será uniforme en toda España. De hecho, si usted es de Baleares, debería darse cierta "prisa" porque algunos canales dejarán de emitir sus antiguas frecuencias el 11 de febrero de 2020.

El Gobierno ha elaborado un calendario en el que detalla qué regiones tienen que adaptar sus antenas para la entrada del 5G, aunque todavía no ha sido publicado. Con todo, se ha dividido España en 85 zonas para ir poco a poco asumiendo la situación. En cualquier caso, la Secretaría de Estado para el Avance Digital avisa de que el Segundo Dividendo Digital no implicará la aparición ni desaparición de canales de televisión (simplemente se desplazan de frecuencias), ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores TDT (seguirán siendo válidos).

Es decir, no va a desaparecer el contenido, pero es posible que si no se resintoniza cuando corresponda, el desplazamiento de frecuencias suponga no encontrar el canal que antes se disfrutaba en esa frecuencia.

21 millones de habitantes

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Secretaría de Estado para el Avance Digital, el proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital afecta a alrededor de 850.00 edificios y 21 millones de habitantes. En teoría, una vez comience el proceso en el área señalada, el Gobierno y los agentes implicados "informarán a la ciudadanía de cuándo tienen que adaptarse", según apuntan en su página web.

Como hemos señalado, una de las primeras regiones afectadas este año es Baleares. Tienen hasta el 11 de febrero para contactar con las empresas instaladoras y adaptar los aparatos de recepción.

No será gratis

Como ya ocurrió en la última adaptación, el proceso no será gratuito. Con todo, el Gobierno ya ha previsto la concesión de ayudas que oscilan entre los 100 y los casi 700 euros, dependiendo del tipo de infraestructuras instaladas. El Gobierno ha puesto a disposición de los ciudadanos este enlace para comprobar según el código postal cuántos paquetes de canales cambian de frecuencia en la zona.

Las ayudas se podrán pedir hasta el 30 de septiembre tras haberse hecho la adaptación y con la factura de la instalación. Además, los trabajos debe llevarlos a cabo una empresa autorizada para que el dinero sea concedido. En el caso de las comunidades de vecinos, "si al menos un usuario solicita la adaptación de la antena colectiva, la comunidad tiene la obligación de proceder a la adaptación de la instalación receptora utilizando las infraestructuras comunes, sin necesidad de existir mayoría alguna, corriendo el usuario solicitante con los correspondientes costes."

La llegada del 5G y su "ocupación" de la banda 700 MHz se recibe como algo positivo porque podrá ofrecer el doble de velocidad y mayor capacidad de usuarios por antena. Como recoge la secretaría de Estado en su web, el "5G va a permitir ampliar la cobertura de banda ancha a velocidades altas en zonas rurales y aisladas del territorio español, contribuyendo a la reducción de la brecha digital y a la disponibilidad de servicios públicos digitales en toda nuestra geografía."