Quique Setién: "Puedo dar cierto perfil de prepotencia pero es que estoy convencido de lo que defiendo"

Quique Setién, flamante nuevo entrenador del Barcelona, aún está digiriendo haber sido el elegido para sentarse en el banquillo del Camp Nou. En la televisión del club nos han dado a conocer el lado más personal del entrenador santanderino, además de profundizar sobre su idea de juego y cómo recibió la llamada del club blaugrana.

¿Cómo gestionó su tiempo sin entrenar?

"He aprovechado este tiempo para recuperarlo con mi familia, mis amigos, mi pueblo".

"A veces juego al ajedrez online, me logro abstener totalmente, mi mujer me lo dice que pueden poner una bomba al lado que no me entero. Jugar mis pachangas, comer con mis amigos, estar con mi familia. El ajedrez engancha, mi capacidad como ajedrecista tampoco es máxima. Me ha ayudado mucho porque entiendo que hay ciertas similitudes en la táctica de este juego y el fútbol".

Su idea de juego

"Puedo dar cierto perfil de prepotencia, esto llega desde que soy pequeño que no quería ir detrás del balón, quería tenerlo conmigo".

"Hay mucha gente que piensa que jugar bien es defender bien, estar arropado, hacer dos contras bien. Mucha gente es resultadista y yo lo respeto pero yo he llegado hasta aquí pensando de la otra manera"

"Me voy a ir contento con los tres puntos pero personalmente me iré cabreado después de ganar 1-0 sin merecerlo".

Su trayecto como entrenador

"Sólo me fui del Lugo porque cambió de dueño, sino seguramente seguiría allí".

"Ni en mis mejores sueños, jamás pensé que podría entrenar al Barça. En el pueblo me decían 'Vas a ir al Barça' y yo les contestaba "escuchadme, es imposible que yo vaya al Barça. Imposible, no os hagáis ilusiones""