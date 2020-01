Un sordo denuncia a PornHub por no subtitular sus vídeos porno

Cada vez son más las plataformas que adaptan su contenido para personas sordas o con déficit auditivo. Desde los canales de televisión tradicionales, que se apoyaban hasta hace bien poco en el teletexto para generar subtítulos, hasta servicios como Netflix o HBO, donde podemos establecer esta opción para disfrutar del contenido en versión original.

Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer. Hace apenas unos días, el estadounidense Yaroslav Suris denunciaba a PornHub por no incluir subtítulos en distintos vídeos de la plataforma. Un hecho, tal y como recoge el medio estadounidense TMZ, que le impide seguir las tramas de las distintas películas que ha visto últimamente en la plataforma.

Suris asegura que no comprende la trama de algunas películas por no estar subtituladas

En concreto, Suris asegura que no ha podido disfrutar de películas como 'La tía cachonda que cuida de su sobrino desobediente", "La policía sexy consigue que el testigo hable" o "Allison viene a hablar sobre dinero con el padre travieso de los chicos". Una serie de películas que, sin subtítulos, asegura que pueden llegar a ser confusas.

Según recoge TMZ, Suris entiende que PornHub está incumpliendo la ley federal sobre personas con discapacidad aprobada en 1990 en Estados Unidos. Por esa misma razón, el estadounidense reclama que la web sea más inclusiva, que agregue subtítulos a todos los vídeos y que le pague una indemnización por las molestias causadas.

El vicepresidente de PornHub responde a Suris

Horas más tarde, y después de que el caso se viralizara en Estados Unidos, el vicepresidente de PornHub, Corey Price, se ha pronunciado respecto a la demanda de Yaroslav Suris. En declaraciones a TMZ, Price le ha recordado al usuario que la compañía añadió una sección con multitud de vídeos subtitulados en junio de 2018. Por lo tanto, y a pesar de que los vídeos anteriormente indicados no dispongan de subtítulos, puede encontrar un gran número de ellos en la plataforma.

Por aquel entonces, Price explicaba que PornHub había comenzado a publicar vídeos con texto interpretativo y descriptivo. Todo ello para ayudar a mejorar la experiencia de aquellos usuarios que no puedan escuchar el sonido original: "Contamos con subtítulos que les permitirá distinguir entre las diferentes personas que hablan y los cambios emocionales en su voz o sonido no verbal que sean relevantes para la narración". Por lo tanto, todo apunta a que la demanda de Suris quedará en una mera anécdota que no saldrá adelante.