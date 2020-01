La falta de la polémica: anulan un gol del Sevilla por un blocaje a Militao

El Real Madrid recibía al Sevilla en el regreso de Lopetegui al Bernabéu. El conjunto hispanlense comenzó el partido apretando a un Madrid más replegado y la polémica no tardó en llegar.

Durante la primera parte, De Jong acertó en la red de Courtois, pero el colegiado revisó la jugada en el VAR y anuló el tanto por una falta previa muy polémica. Cuando los jugadores se encontraban concentrados en el área blanca, un placaje de Gudelj sobre Militao dejó libre el remate de De Jong y éste anotó gol.

El VAR anuló el gol de De Jong por falta previa de Gudelj a Militao. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3m4Bt2E1zr — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 18, 2020

La reacción de Lopetegui fue inmediata. "El banquillo del Sevilla, al completo, está teniendo una pelea con el cuarto árbitro", informó Antón Meana en Carrusel. "Yo diría que es falta, pero no creo que hubiese tenido que intervenir el VAR porque no es un error claro y manifiesto", añadió Dani Garrido.

#RealMadridSevillaFC GOL ANULADO A DE JONG@itu_edu en @Carrusel: "Los blocajes están prohibidos, pero además, hay un movimiento del jugador del Sevilla hacia el jugador del Real Madrid"



"El blocaje en el fútbol no está permitido" pic.twitter.com/oTpyyIlY0V — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 18, 2020

"No está permitido el bloqueo en el fútbol"

"Los blocajes están prohibidos en el fútbol. Otras cosas es que se piten o se dejen de pitar. Es falta porque el jugador del Sevilla hace un ligero movimiento. Otro debate es por qué no se sancionan ese tipo de blocajes", el árbitro de Carrusel Deportivo, Iturralde González.

"En el fútbol no está permitido el bloqueo, no están permitidas las pantallas del baloncesto. Otro debate es si habría que pitarlo o no... pero la clave es que en el fútbol no está permitido este bloqueo", explicó. "Pero si se hace en este, se tiene que hacer en todos", concluyó.