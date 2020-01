Alfonso Alonso defiende construir desde Euskadi una alternativa a Sánchez

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado este sábado que la obligación de este partido es que de cara a las elecciones vascas que se celebran este año surja con fuerza una "alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez que agrupe a todas las fuerzas constitucionalistas. "Es aquí donde tiene que surgir con fuerza la posibilidad de una alternativa al Gobierno de Madrid" porque es en Euskadi, y también en Galicia, donde se van a celebrar este año elecciones autonómicas, ha subrayado Alonso durante un acto político celebrado en Vitoria.

Ha apostado por agrupar en torno al PP vasco a todas las fuerzas constitucionales y "montar una alternativa electoral, de gobierno y de poder". "Aquí es donde se va a dar la primera batalla. Tenemos que ir juntos, con fuerza", ha remarcado tras expresar su preocupación por un Gobierno de Sánchez "multitudinario" apoyado por los independentistas.

Alonso ha hecho un llamamiento a los vascos para que garanticen y preserven la convivencia, amplíen sus libertades y saquen del poder el "clientelismo" del PNV. "Necesitamos que haya otro equilibrio desde el espacio político de quienes creen en España y en la libertad", ha manifestado.

Ha indicado que el País Vasco influye "mucho en las cosas de España". Sanchez, ha añadido, es presidente de España "porque le ha votado el PNV y porque lo ha querido Arnaldo Otegi". Y Pablo Iglesias, ha continuado, es vicepresidente porque también lo ha querido el lehendakari, Iñigo Urkullu, cuyo gobierno ha podido aprobar los presupuestos vascos de este año gracias al apoyo de Elkarrekin Podemos. Y también ha recordado los "casos de corrupción" que salpican al PNV y a Urkullu, en referencia al denominado caso De Miguel.

Durante su intervención, Alonso se ha referido a la polémica del pin parental de Murcia y ha acusado al Gobierno de "montar broncas de manera populista sin profundizar en argumentos y sin buscar puntos de equilibrio". "Solo quieren encontrar un enemigo y dividir a la sociedad", ha dicho.

Pero también ha reconocido que "hay peticiones de Vox que son absurdas". "Los de Vox quieren que los padres no cumplan el currículum si no les da la gana. "Y no es lo que hemos aprobado en Murcia porque no se podía aprobar eso". Frente a estas posiciones de extremos, del quienes quieren "ideologizar y adoctrinar" y de quienes quieren "moralizar" a la sociedad, se encuentra el PP, que plantea una posición "razonable y sensata", ha expresado.

En relación al plan de acercamiento de presos de ETA del Gobierno Vasco, Alonso ha insistido en que lo que se quiere es "blanquear la historia" de la banda terrorista y acercarlos a cárceles vascas sin que tengan que arrepentirse de sus crímenes y sin que colaboren con la justicia. "Es una vergüenza", ha recalcado.