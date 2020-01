Carlos Sainz y Lucas Cruz, ganadores del Dakar 2020, han regresado a España después de la hazaña conseguida en Arabia Saudí. Hoy en un acto, Madrid le daba la bienvenida a estos campeones y como maestro de ceremonias estaba el gran José Antonio Ponseti, quien pudo charlar un rato con Carlos para Carrusel Deportivo.

Así de agradecido se siente el piloto madrileño en su vuelta a España: "Muy contento, lo único que puedo es dar las gracias por recibirme, por las muestras de cariño, estamos encantandos que hemos disfrutado que hemos conseguido esta victoria para España"

Parece que Sainz cada año que pasa es más joven, así lo señala: "¿Sentirme como un chaval? Me he encontrado muy bien físicamente, ciertamente es que ha hecho menos calor que otros años pero también es verdad que me preparé muy bien físicamente, que es la única forma de disfrutar de la carrera y tienes que respetarla, eso quiere decir prepararla bien, quiere decir entrenar y quiere decir llegar, y si no es así es muy díficil competir contra los más jóvenes", a lo que añade sobres su retirada que "No veo un futuro largo, la fecha de caducidad está muy muy cerca. Ya veremos cuando".

"El trabajo y la puesta a punto del coche ha sido estupenda, creo que hemos sorprendido al enemigo que no se esperaban esta velocidad por nuestra parte" el gran punto a favor de esta experiencia en el Dakar 2020, en el que el rendimiento del coche ha sorprendido a todos.