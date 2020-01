Ponseti cuenta la historia de Jon Vispe, colaborador de SER Aventureros con el que se ha volcado Rafa Nadal

José Antonio Ponseti ha conocido el grave accidente de Jon Vispe, a quien ha apoyado Rafa Nadal en sus redes sociales, desde el primer momento ya que les une una fuerte amistad ya que son compañeros de SER Aventureros.

¿Qué le ha pasado a Jon Vispe?

"Jon tiene un accidente antes de navidad en la playa, un accidente que está a punto de costarle la vida, afortunadamente alguien se da cuenta desde la playa que él recibe el golpe de una tabla de surf y queda boca abajo e inconsciente, y lo sacan del mar y le hacen la recuperación", señala Ponseti que ha escuchado a su amigo tras su grave accidente.

"Eso le produce una serie de lesiones a las que no voy a entrar ahora, pero que son muy graves porque Jon se encuentra que no puede mover ni brazos ni piernas. Es ingresado automáticamente en la Unidad de Cuidados Intensivos, y a partir de ahí empieza la segunda historia"

Ponseti no ha contado nada en SER Aventureros porque Jon no quería: "Todo esto no lo hemos contado en SER Aventureros por petición expresa de Jon. Pues bien, todo esto ha cambiado en la últimas horas después de ese apoyo de Rafa Nadal, y de visualizar esta situación, porque Jon está en Australia y tanto ahí como en EEUU porque sabéis cómo la medicina es carísima. Están intentando echar una mano a Jon porque le queda un año de recuperación".

"Afortunadamente todo son buenas noticias. Desde que eso pasó, y que nos encogió la vida a todos, tenemos un grupo de SER Aventureros en donde hemos venido escuchando día a día los mensajes de Jon que os aseguro que no han sido fáciles. Bueno pues afortunadamente ya se pone de pie, las piernas funcionan, los brazos están costando mucho más pero insisto queda un año para que Jon se recupere. Él va a estar el próximo fin de semana en SER Aventureros, hasta ahora no ha estado por petición expresa de él" confirmando de esta forma que conoceremos su testimonio en primera persona en la Cadena SER.

"Para él y para nosotros era muy complicado, contarnos el día a día de cómo estaba postrado en una cama donde de pronto era consciente que no movía ni brazos ni piernas. No podía mover ni brazos ni piernas, y a día de hoy las expectativas de recuperación son de un 97%" explica Antonio Ponseti.