Girauta carga contra un compañero de su partido que criticó el 'pin parental'

Juan Carlos Girauta ha dejado la política. Y lo ha hecho para bien o para mal. Ahora que no tiene que rendir cuentas con nadie, ni con su partido, ni con las instituciones aprovecha para utilizar Twitter como altavoz de sus ideas cada vez más extremistas. Tanto es así que algunos usuarios han sugerido, jocosos, que "está a un paso de Vox".

Esta vez ha sido a cuentas del 'pin parental' de la ultraderecha. Un diputado de las Cortes valencianas, Jesús Salmerón, se mostró crítico con el veto que pretenden imponer en Murcia. Todo en la línea del progresivo alejamiento de Ciudadanos de la extrema derecha de Vox. Salmerón compartió una información de un periódico en la que efectivamente constataba ese "acercamiento" al PSOE por el tema del 'pin'. Al exdiputado Girauta no le debió hacer mucha gracia.

Tuit de Juan Carlos Girauta arremetiendo contra un compañero de partido. / Twitter

"Me cago en tanta vida dejada en el camino para hacer diputado a alguien como tú", dijo el expolítico en respuesta a Salmerón. Horas más tarde ha borrado la publicación y ha explicado por qué lo ha hecho: “Lo he borrado para que dejéis de acosarme por compartir un artículo en el que queda claro que Ciudadanos NO apoya el Pin parental y que lo vamos a combatir desde los gobiernos regionales en los que estamos”.

Y ha contestado a Girauta con sorna: “Muchísimas gracias por animar a la gente a que me linchen por compartir un artículo y criticar el pin parental. Todo un detalle por tu parte querido Juan Carlos”.