Para entonar el mea culpa nunca es tarde. Y si no que se lo digan al Liverpool, que nueve años después se ha disculpado con Patrice Evra por un incidente sucedido en un partido de la Premier League que disputaban los 'reds' ante el Manchester United.

En aquel encuentro, Luis Suárez, actual jugador del Barça y en ese momento en las filas del Liverpool, llamó 'negro' a Evra. Ese comentario fue sancionado con ocho partidos pero los compañeros de equipo de Suárez le apoyaron luciendo camisetas con su nombre en el siguiente partido.

Definitivamente eran otros tiempos y nueve años después, el Liverpool ha decidido disculparse por adoptar esa actitud. Así lo reconoció Patrice Evra en Sky, desvelando el contenido de una carta que le envió el Liverpool.

"Recibí una carta personal de Peter Moore y realmente me conmovió. Me dijo que esperaba que no fuera demasiado tarde ya que el incidente ocurrió hace nueve años. La carta realmente tocó mi corazón, pero estuve durante mucho tiempo muy decepcionado", señaló el exjugador francés.

Evra añadió además que "estaba contento con la carta pero ya le dije a Moore: ‘Espero que no ganéis la liga… Esa carta tiene un gran valor parar mí porque aunque ambos clubes tenemos una gran rivalidad, el Liverpool ha demostrado que es un club de primera clase".