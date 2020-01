Ryan Giggs, leyenda del Manchester United y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, ha confesado el problema que padece con su pérdida de cabello.

Dentro del equipo de 'The Red Devils' lo ganó todo y allí disputó toda su carrera futbolística. En cambio, a pesar a de ser uno de los jugadores más laureados, su aspecto físico pudo con él.

En una entrevista con 'The Sun', el míster ha confesado que está "paranoico" con el tema: "La primera vez que me dí cuenta fue después de un partido en Anfield en 2003. Marqué dos goles y cuando entré al pub donde estaban mis compañeros yo esperaba que me recibieran con un 'buen trabajo'. Sin embargo, lo primero que escuché fue un 'estás perdiendo los rizos", señaló.

Este hecho no fue esporádico y terminó sacando de quicio al exfutbolista: "Me volví un poco paranoico, especialmente cuando sabía que iban a televisar el partido o iba a llover. Si estaba lloviendo pensaba: 'Ojalá pudiera no estar'. Fue entonces cuando decidí cortarme el pelo cada vez más corto. Yo sentía que cuanto más corto era, más grueso se veía desde fuera", dijo.

"El fútbol es muy estresante. Estás constantemente bajo presión. Eres consciente de las consecuencias de perder un partido. Estás siempre bajo el foco y expuesto a las críticas", lamentó.

En 2017, Giggs decidió hacerse un trasplante de pelo. Sin embargo, lo mantuvo en secreto hasta esta entrevista: "Fue sencillo y duró más o menos medio día. En aquel entonces la gente te juzgaba más que ahora. De hecho, mis compañeros de equipo no lo sabían", sentenció.