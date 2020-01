Estos son los coches más seguros de 2019

El organismo europeo de seguridad Euro NCAP ha dado a conocer, a través de su página web, la lista de los coches más seguros de su categoría a lo largo del último año. Una lista, de carácter anual, en la que podemos encontrar vehículos de fabricantes como Tesla, BMW, Audi o Mercedes, quienes han demostrado ser los más fiables del mercado en base a distintos criterios.

Para determinar cuáles son los vehículos más seguros por categoría, Euro NCAP ha evaluado la seguridad que otorga cada uno de estos modelos a los pasajeros adultos. También a los ocupantes infantiles y a los peatones, los más vulnerables en caso de accidente. Pero no solo eso. El estudio también analiza los distintos sistemas de seguridad y cómo estos pueden llegar a ser fundamentales en caso de accidente.

Tesla se cuela entre los fabricantes más seguros

En base a este criterio, Euro NCAP ha determinado que el Tesla Model 3 y el BMW 3 Series son los vehículos familiares grandes más seguros del mercado. Mientras que el primero de ellos destaca por su asistencia a la seguridad, una serie de tecnologías que ayudan a evitar accidentes y mitigar lesiones, el segundo es considerado como uno de los vehículos que más protegen al conductor en caso de accidente.

El fabricante estadounidense Tesla también lidera el segmento de SUV grandes (incluye los de los segmentos D, E y F). Todo ello gracias a su Tesla Model X, quien lidera esta categoría después de obtener un 98% en protección de pasajeros adultos, un 81% en protección infantil, un 72% protección de peatones y un 94% en sistemas de seguridad.

Los vehículos más seguros en las distintas categorías

Mientras tanto, el Subaru Forester destaca como el vehículo mejor valorado por Euro NCAP en la clase de SUV pequeños (incluye los de los segmentos C y D). Según recoge el estudio Best in class 2019, el vehículo diseñado por la firma japonesa cuenta con un 97% en protección de pasajeros adultos, un 91% en protección infantil, un 80% en protección de peatones y un 78% en sistemas de seguridad.

Respecto a los coches familiares pequeños (una categoría en los que se incluyen aquellos vehículos de los segmentos C y algunos del B), Euro NCAP destaca el Mercedes-Benz CLA. Un vehículo que, a pesar de que no dispone de la tecnología del Tesla, es uno de los más seguros para el ocupante adulto (96%), para el ocupante infantil (91%) y para el peatón (91%).

Por último, Euro NCAP destaca al Renault Clio y al Audi A1 como los vehículos más seguros en la categoría supermini (coches pequeños, de los segmentos A y B, y algunos monovolúmenes pequeños). También el Tesla Model 3, que vuelve a imponerse un año más en la categoría de vehículos híbridos y eléctricos. En definitiva, una serie de vehículos que, en caso de que busques seguridad, no puedes perder de vista.