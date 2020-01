El Consejo de Ministros subirá un 2% el salario de los empleados públicos

El Consejo de Ministros de este martes, el tercero del nuevo Ejecutivo de coalición, aprobará una de las promesas pendientes del año pasado que no no se pudo acometer por no haber habilitación legal para un gobierno en funciones: la subida del 2% del salario de los empleados públicos en 2020, comprometida desde tiempos de Montoro por los sindicatos de la función pública y el Gobierno Rajoy en el pacto plurianual cerrado en 2017 para que los empleados públicos recuperasen parte del poder adquisitivo perdido con la crisis.

Que la decisión vaya en el Consejo de Ministros del martes ha sorprendido a los representantes de los empleados públicos, a los sindicatos, que venían insistiendo al Gobierno para que cumpliese con su promesa pero habían recibido garantías del ejecutivo de que la subida se haría, con efectos retroactivos para que contase desde primero de enero, pero que había que esperar un poco más para dejar el decreto bien cerrado.

De hecho, el día 21 —dicen fuentes sindicales— es demasiado tarde para que la subida entre en la nómina de enero, así que habrá que esperar a la de febrero para empezar a cobrar desde ahí el aumento y recibir el pago retroactivo de enero (un poco como les va a pasar a los pensionistas con su subida del 0,9%) o se tendrá que arbitrar una especie de paga extra, intermedia, para ejecutar la subida

El coste de la subida sumado a la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con los cuerpos autonómicos tendrá un coste total de 3.200 millones de euros, según el Plan Presupuestario remitido a Bruselas por el Gobierno el pasado mes de octubre.