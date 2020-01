La cabeza de lista de Vox en las autonómicas andaluzas deja el partido entre denuncias de acoso laboral

Luz Belinda Rodríguez, que encabezó la lista de Vox por la provincia de Almería en las pasadas elecciones autonómicas andaluzas anuncia que deja el partido de extrema derecha, al que ha llegado a denunciar por acoso laboral y porque le abrían la correspondencia. Se marcha al grupo de no adscritos en el Parlamento andaluz después de denunciar en comisaría, el pasado mes de noviembre, a su grupo por abrirle el correo personal.

Luz Belinda Rodríguez asegura que varias veces le han puesto las cosas de su despacho en la puerta, no le han dejado trabajar, le han silenciado e invisibilizado: "Me han cortado de fotos, no me han avisado de actos. No solo me han abierto las cartas, me llegaron a vaciar el despacho".