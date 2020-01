Una joven acaba rapeando mientras la ertzaintza la rescata en una zona montañosa de Álava

Pasada la media tarde del domingo, la ertzaintza recibía un aviso de rescate en el consejo alavés de Egino. Una joven de 20 años había quedado atrapada cuando descendía con una amiga los montes de Altzaina, en la zona conocida como San Cristóbal. Lo que nadie sabía es que sería un rescate con ritmo.

A pesar de que el recorrido no era complejo, el viento y el frío bloquearon a Elena, catalana afincada en Vitoria. Desorientada por el temporal, decidió aferrarse a un árbol tras ver que no podía continuar ni retroceder. Su amiga Patricia, quien la acompañaba y que sí logró bajar, avisó inmediatamente a Emergencias 112.

Rescate técnico de persona enriscada en Egino, solucionado con dos tiradas de rapel. Frío y viento. Antes de descender a la persona, distendemos el ambiente para evitar el pánico o la ansiedad. Hoy lo hemos conseguido pidiéndole un freestyle.

Todo mejora con unas sonrisas😀 pic.twitter.com/knqDXFOo6A — UVR Ertzaintza (@UvrErtzaintza) January 20, 2020

Hasta el lugar, en las cercanías de Asparrena, entre Alava y Navarra, se desplazaron bomberos de Agurain y miembros de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza. Al llegar, y conversando con la joven para evitar que esta entrara en estado de pánico o ansiedad, acabaron invitándola a cantar mientras era rescatada.

Rapear tras seis horas paralizada

Tras permanecer seis horas paralizada, y con síntomas de hipotermia, Elena no dudó en lanzarse a rapear improvisando la letra: "Ahora no tengo nada, venía de tenerlo todo. Cómo me cambió la vida en un puto segundo", se escucha entonar a la joven en el vídeo que la Ertzaintza ha publicado en su cuenta de Twitter.

"Antes de descender a la persona, distendemos el ambiente para evitar el pánico o la ansiedad. Hoy lo hemos conseguido pidiéndole un freestyle. Todo mejora con unas sonrisas", dice el cuerpo policial en el 'tweet'.

La joven fue trasladada a servicios sanitarios a la localidad de Agurain. Sobre las dos de la madrugada fue dada de alta y pudo volver a casa, según informa el diario Nius.