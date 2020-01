UD Ibiza - FC Barcelona: sigue la Copa del Rey en directo

Alineaciones probables

UD Ibiza: Germán; Fran Grima, De La Fuente, Gómez, Caballé; Rodado, Raí, Núñez, Pérez, Sibo, Kike López.

FC Barcelona: Neto; Semedo, Umtiti, Lenglet, Junior; Rakitic, Arthur, Riqui Puig; Ansu Fati, Carles Pérez, Griezmann.

Árbitro: González Fuentes (Comité Asturiano).

Estadio: Can Misses.

Dónde ver el partido

El partido de Copa entre el Ibiza y el Barcelona se puede ver en directo a partir de las 19:00 horas a través de DAZN. También puedes seguir en vivo la retransmisión de Carrusel Deportivo a través de sus canales en las redes sociales (Youtube, Facebook y Twitter).

La previa del UD Ibiza - FC Barcelona

El entrenador de la UD Ibiza, Pablo Alfaro, aseguró este martes que la Copa del Rey de fútbol es una competición "muy democrática, que nos iguala mucho a todos", por lo que "pueden pasar muchas cosas", en relación al partido que este miércoles enfrentará a los ibicencos contra el FC Barcelona.

"Con este formato a partido único, en el campo del club más humilde, que en este caso somos nosotros, se iguala un poquito más", señaló Alfaro en rueda de prensa. El técnico aseguró que desde el vestuario de la UD Ibiza se vive "como un partido más", pero precisó que se trata de un "regalo" que les ha dado el fútbol, por lo que avanzó que estará "toda" la plantilla convocada "para premiar su comportamiento tan profesional y magnífico" y porque lo tienen "que vivir todos juntos".

En cuanto al once inicial, recordó que durante esta temporada no se han repetido muchas alineaciones, "por no decir ninguna", pero garantizó que el once que salga este miércoles "va a ser el mejor que" puedan "sacar" para poder enfrentarse a "un tótem del mundo futbolístico como es el Barça".

Por su parte, el nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién, dejó fuera de la convocatoria para medirse este miércoles al Ibiza al delantero Lionel Messi, el centrocampista Sergio Busquets y el defensa Gerard Piqué.

A la baja de estos tres titulares, a los que el técnico cántabro ha decidido reservar para el próximo compromiso liguero ante el Valencia, hay que sumar las de los lesionados Luis Suárez y Ousmane Dembélé.

En la segunda lista de Setién como técnico del conjunto azulgrana son novedad el centrocampista Frankie de Jong, que no pudo jugar ante el Granada por sanción, y los futbolistas del Barça B Chumi y Abel Ruiz.

Los 18 convocados por Setién para el debut del Barça en Copa del Rey son: Ter Stegen, Neto, Lenglet, Umtiti, Chumi, Semedo, Sergi Roberto, Jordi Alba, Junior, De Jong, Arturo Vidal, Rakitic, Arthur, Riqui Puig, Griezmann, Carles Pérez, Ansu Fati y Abel Ruiz.