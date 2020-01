"¿Dónde está Leo Messi?", Can Misses "echa de menos" al argentino durante la eliminatoria

El Ibiza - Barcelona de deiciseisavos de final comenzó ilusionando a Can Misses con un gol que adelantó a los locales frente al gigante Barcelona. Quique Setién decidió afrontar la eliminatoria con varias ausencias de los normalmente titulares.

Entre los ausentes más señalados, el más destacado fue Leo Messi, que no viajó a la isla para el encuentro. Can Misses no pasó por alto la falta del argentino, y durante la primera parte del encuentro se pudieron escuchar cánticos: "¿Dónde está Leo Messi? ¿Leo Messi dónde está?".

Los locales se adelantaron gracias a un gol de Javi Pérez que enloqueció a Can Misses. Un descafeinado Barça que no disparó a puerta estuvo aguantando a un Ibiza que dio al palo. No obstante, en en la segunda parte un gol de Griezmann puso las tablas en el marcador y llevó el partido a la prórroga.