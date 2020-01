Muere Meritxell Negre, concursante del programa 'El número uno'

Meritxel Negre, concursante de 'El número uno' , ha fallecido a los 48 años tras no superar la batalla contra el cáncer. La cantante se dio a conocer en el popular talent musical de Antena 3 en el año 2012, coincidiendo en dicho concurso con otros rostros populares del medio como Roko o Amaia Romero.

Fue la quinta expulsada de 'El número uno', pero tras el programa buscó cumplir su sueño en Estados Unidos. Allí fichó por la formación Peaches & Herb antes de embarcarse en una nueva aventura profesional como responsable de una agencia de espectáculos.

En noviembre de 2018 anunció en sus redes sociales que le habían diagnosticado un cáncer: "Me levantaré. Hay que creerlo. Tengo cáncer, ¡pero el cáncer no me tiene a mí! Hoy, en la cama con quimioterapia, me encuentro muy mal".

La productora de 'El número uno', Gestmusic, se ha despedido de Meritxel Negre con este mensaje a través de Twitter: